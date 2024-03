i Autor: Getty Images/Andrzej Rostek Przedstawiciele jakich zawodów mogą liczyć na podwyżki? 2024 ma być rokiem dobrym zwłaszcza dla osób znających języki obce.

Walka ze smogiem

Można dostać nawet 53 tysiące złotych. Wystarczy jeden wniosek! Trzeba zdążyć przed tym terminem

Do 29 marca trwa przyjmowanie wniosków do programu "Stop smog". Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę starych, nieekologicznych pieców. Uczestnicy programu mogą otrzymać nawet 52 966,10 zł. Program jest skierowany do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Obowiązuje próg dochodowy.