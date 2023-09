Msza święta tylko dla singli! Modlą się o żonę lub męża, a później zaczynają potańcówkę

Msza święta dla singli w Krakowie. Najpierw się modlą, a później tańczą

Msza święta, a później potańcówka, to propozycja dla katolików szukających drugiej połówki lub dla osób chcących po prostu poszerzyć grono znajomych. – Stwierdziłem, że warto te sprawy powierzyć Bogu. Poza tym jest to okazja do tego, żeby poznawać nowych ludzi - mówi jeden z uczestników mszy dla singli. Spotkania wróciły do Krakowa po przerwie wakacyjnej i to w nowej odsłonie. Nowym elementem jest patron, który co miesiąc ma towarzyszyć zebranym. We wrześniu był nim św. Józef. Na kolejne spotkania przewidziani się m. in. św. Rita i błogosławiona Rodzina Ulmów.

Niezmiennym elementem pozostaje natomiast muzyczna playlista ułożona przez organizatora spotkań - ks. Krzysztofa Wąsa. Znajdziemy na niej bardzo szeroki przekrój gatunków muzycznych. Od polskiej klasyki takiej jak Lady Pank czy Kult, po zagraniczne przeboje Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasa i Lambady.

Gdzie i kiedy odbywają się msze święte dla singli?

Msze święte dla singli w Krakowie odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca. Miejsce spotkań zostało przeniesione z parafii Matki Bożej Królowej Polski do centrum Krakowa. Msza św. rozpoczyna się o godz. 18.00 w kościele św. Barbary. Po jej zakończeniu w budynku Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5 odbywa się potańcówka. Salę przeznaczoną do zabawy tanecznej znajdziemy w podziemiach budynku, natomiast na pierwszym piętrze znajduje się klimatyczna kawiarenka z miejscem przeznaczonym na rozmowy, przekąski oraz zimne napoje. Zmiana lokalizacji była konieczna ze względu na ogromne zainteresowanie. W maju na spotkaniu pojawiło się aż 220 osób i część z nich nie zmieściła się w sali. Jak wyglądają kościelne spotkania przeznaczone dla singli? Zapraszamy do galerii znajdującej się poniżej.

Kto może uczestniczyć w mszach świętych dla singli?

Msze święte dla singli są dedykowane przede wszystkim osobom niebędącym w związkach i szukającym drugiej połówki. W liturgii może uczestniczyć każdy kto skończył 18 lat. Archidiecezja krakowska informuje, że w spotkaniach uczestniczą zarówno licealiści, jak i osoby po 50., a nawet 60. roku życia.

