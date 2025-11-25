Myśleli, że to dzik, a w studzience czekała na nich prawdziwa niespodzianka. Mała sarenka uratowana

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-25 10:12

Do niezwykle poruszającego zdarzenia doszło wczorajszego popołudnia na ul. Wielkich Pieców. Dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie, które początkowo brzmiało groźnie – w pobliżu torów kolejowych do studzienki kanalizacyjnej miał wpaść młody dzik. Na miejsce natychmiast wysłano patrol, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna, choć równie dramatyczna. W głębokim kanale nie znajdował się dzik, a przerażona, młoda sarna. Zwierzę było uwięzione i nie potrafiło samodzielnie się wydostać.

  • Na ul. Wielkich Pieców w Krakowie do studzienki kanalizacyjnej wpadła młoda sarna, choć początkowe zgłoszenie dotyczyło dzika.
  • Do uwolnienia zwierzęcia strażnicy miejscy wezwali na pomoc strażaków, którzy dysponowali specjalistycznym sprzętem.
  • Po udanej akcji sarna uciekła na wolność, a służby zabezpieczyły otwartą studzienkę, aby uniknąć podobnych zdarzeń.

Myśleli, że to dzik, a w studzience czekała na nich mała sarenka

Wszystko zaczęło się od telefonu na numer alarmowy. Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie dotyczące zwierzęcia, które wpadło do studzienki kanalizacyjnej przy ul. Wielkich Pieców w Krakowie. Z relacji zgłaszającego wynikało, że w pułapce w pobliżu torów kolejowych uwięziony jest młody dzik. Taka informacja zawsze budzi niepokój – dziki, zwłaszcza ranne lub przestraszone, mogą być niebezpieczne.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol straży miejskiej. Okazało się, że treść zgłoszenia była tylko częściowo zgodna z prawdą. W studzience faktycznie znajdowało się uwięzione, młode zwierzę, jednak nie był to dzik.

W głębokim kanale strażnicy zobaczyli parę przerażonych oczu należących do młodej sarny. Zwierzę najprawdopodobniej przez przypadek osunęło się do niezabezpieczonego otworu i nie było w stanie o własnych siłach wydostać się na powierzchnię. Sarna była wyraźnie wystraszona i wyczerpana. Sytuacja była poważna, a każda minuta zwłoki mogła pogorszyć jej stan. Strażnicy miejscy zdali sobie sprawę, że bez specjalistycznego sprzętu nie będą w stanie pomóc.

Polecany artykuł:

Bocian z Tarnowa nie odleciał na zimę. Zamieszkał na kominie. Mieszkańcy zawiad…

Sarna odzyskała wolność i ruszyła w stronę lasu

W związku z nietypowym charakterem interwencji i koniecznością użycia odpowiedniego wyposażenia, na miejsce wezwano wsparcie straży pożarnej. Strażacy, dysponujący sprzętem do ratownictwa technicznego, szybko przystąpili do działania. Akcja wymagała precyzji i ostrożności, aby dodatkowo nie stresować i nie zranić uwięzionego zwierzęcia.

Jak informują służby, operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Gdy tylko strażakom udało się bezpiecznie uwolnić sarnę z pułapki, ta, mimo wcześniejszego osłabienia, odzyskała siły w mgnieniu oka. Zwierzę błyskawicznie poderwało się na nogi i sprężystym, pewnym krokiem ruszyło w stronę pobliskiego lasu, odzyskując upragnioną wolność. Po zakończonej akcji ratunkowej funkcjonariusze zadbali o to, by podobny incydent się nie powtórzył – studzienka kanalizacyjna została odpowiednio zabezpieczona.

Myśleli, że to dzik, a w studzience czekała na nich prawdziwa niespodzianka. Mała sarenka uratowana
6 zdjęć
Super Express Google News
Nowy mural w Krakowie. Pomalowali nawet anteny satelitarne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki