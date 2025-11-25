Na ul. Wielkich Pieców w Krakowie do studzienki kanalizacyjnej wpadła młoda sarna, choć początkowe zgłoszenie dotyczyło dzika.

Do uwolnienia zwierzęcia strażnicy miejscy wezwali na pomoc strażaków, którzy dysponowali specjalistycznym sprzętem.

Po udanej akcji sarna uciekła na wolność, a służby zabezpieczyły otwartą studzienkę, aby uniknąć podobnych zdarzeń.

Myśleli, że to dzik, a w studzience czekała na nich mała sarenka

Wszystko zaczęło się od telefonu na numer alarmowy. Dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie dotyczące zwierzęcia, które wpadło do studzienki kanalizacyjnej przy ul. Wielkich Pieców w Krakowie. Z relacji zgłaszającego wynikało, że w pułapce w pobliżu torów kolejowych uwięziony jest młody dzik. Taka informacja zawsze budzi niepokój – dziki, zwłaszcza ranne lub przestraszone, mogą być niebezpieczne.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol straży miejskiej. Okazało się, że treść zgłoszenia była tylko częściowo zgodna z prawdą. W studzience faktycznie znajdowało się uwięzione, młode zwierzę, jednak nie był to dzik.

W głębokim kanale strażnicy zobaczyli parę przerażonych oczu należących do młodej sarny. Zwierzę najprawdopodobniej przez przypadek osunęło się do niezabezpieczonego otworu i nie było w stanie o własnych siłach wydostać się na powierzchnię. Sarna była wyraźnie wystraszona i wyczerpana. Sytuacja była poważna, a każda minuta zwłoki mogła pogorszyć jej stan. Strażnicy miejscy zdali sobie sprawę, że bez specjalistycznego sprzętu nie będą w stanie pomóc.

Sarna odzyskała wolność i ruszyła w stronę lasu

W związku z nietypowym charakterem interwencji i koniecznością użycia odpowiedniego wyposażenia, na miejsce wezwano wsparcie straży pożarnej. Strażacy, dysponujący sprzętem do ratownictwa technicznego, szybko przystąpili do działania. Akcja wymagała precyzji i ostrożności, aby dodatkowo nie stresować i nie zranić uwięzionego zwierzęcia.

Jak informują służby, operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Gdy tylko strażakom udało się bezpiecznie uwolnić sarnę z pułapki, ta, mimo wcześniejszego osłabienia, odzyskała siły w mgnieniu oka. Zwierzę błyskawicznie poderwało się na nogi i sprężystym, pewnym krokiem ruszyło w stronę pobliskiego lasu, odzyskując upragnioną wolność. Po zakończonej akcji ratunkowej funkcjonariusze zadbali o to, by podobny incydent się nie powtórzył – studzienka kanalizacyjna została odpowiednio zabezpieczona.