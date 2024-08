IMGW przewiduje załamanie pogody. Prognoza na czwartek, 8.08.2024

O tym, jak dynamicznie zmieniają się prognozy, niech świadczy przewidywana pogoda na czwartek (8 sierpnia). Jeszcze kilka dni temu prognozowane były upały z temperaturą w granicach 40°C. Pod koniec lipca modele pogodowe wskazywały, że w Warszawie i okolicach termometry miałyby wskazywać nawet 41 stopni! W rozmowie z "Super Expressem" rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski potwierdzał, że prognozy przewidują upały, ale nie tak ekstremalne. - Niektóre modele wskazywały 40 stopni Celsjusza, jednak we wtorek (30 lipca) te same modele pokazują już wartości rzędu 36-37 stopni Celsjusza - mówił rzecznik IMGW, zwracając jednocześnie uwagę, że prognozy z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem zazwyczaj sprawdzają się rzadziej niż prognoza pogody na kolejne 2-3 dni.

IMGW ostrzega przed burzami w czwartek, 8.08.2024

Co mówią najnowsze prognozy na temat pogody na czwartek, 8 sierpnia? Upały nam nie grożą. Najcieplej ma być we wschodniej Polsce, ale termometry wskażą tam maksymalnie 28°C. Na Pomorzu temperatura maksymalna do 22°C, zaś w centralnej i zachodniej części kraju 24-25°C. 8 sierpnia nie będzie więc gorący, co nie oznacza, że pogodowi eksperci nie przestrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami tego dnia. - W czwartek z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Miejscami burzom towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu i silny oraz porywisty wiatr - czytamy w komunikacie IMGW. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje nawet wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Burze mają pojawić się w wielu regionach kraju. Jedynie północną i wschodnią Polskę mają ominąć groźne zjawiska. W najbliższych godzinach warto na bieżąco sprawdzać doniesienia pogodowe, jak również komunikaty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Źródło: IMGW