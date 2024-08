Gdzie na urlop w sierpniu 2024? Wysokie temperatury nad Bałtykiem

Za nami bardzo ciepły lipiec. W wielu dniach pogoda sprzyjała wypoczynkowi w Polsce, a temperatura w naszym kraju nie ustępowała wartościom, jakie występują w popularnych, wakacyjnych kurortach w Europie. Czy podobna pogoda będzie w sierpniu? Jak informowaliśmy wcześniej, prognozy średnioterminowe i długoterminowe są dynamiczne. Najnowsze analizy wykluczają falę upałów na początku sierpnia, co nie znaczy, że nadchodzący miesiąc będzie zimny. Jak mówił w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW, sierpień 2024 już od kilku miesięcy w prognozach długoterminowych jawi się jako miesiąc bardzo ciepły, ze średnią temperaturą powyżej normy wieloletniej.

Nasz rozmówca zwrócił uwagę, że dobrym miejscem na urlop w sierpniu może być Bałtyk. - W lipcu nasze morze bardzo się nagrzało i jego temperatura przekracza 20 stopni. Bałtyk jest mocno nagrzany, więc sierpień wydaje się być lepszym rozwiązaniem na wypoczynek niż lipiec - powiedział Walijewski. Zimny Bałtyk? Jak się okazuje, nie w tym roku.

Pogoda na sierpień 2024. Temperatura i opady

Modele pogodowe zakładają również chłodniejsze dni w sierpniu 2024, jednak nie powinny być to drastyczne spadki temperatury. W połowie miesiąca dojdzie do ochłodzenia, termometry mają wskazywać 22-24 stopni Celsjusza. - To nieco chłodniej niż zazwyczaj w tej części roku - mówi Grzegorz Walijewski. Będzie padać, ale raczej bez gwałtownych zjawisk meteorologicznych, a deszcz może pomóc w zwalczaniu suszy. Warto zwrócić uwagę, że w połowie miesiąca, w dniach 15-18 sierpnia wypada długi weekend. Deszczowa i nieco chłodniejsza pogoda nie zachęci do wypoczynku na świeżym powietrzu. Gorąco zrobi się znowu pod koniec sierpnia.

Sonda Czy lubisz wypoczywać nad polskim morzem? Tak Nie Trudno powiedzieć