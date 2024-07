Taka będzie pogoda na początku sierpnia. Co z upałami? Totalny zwrot w prognozach!

Jaka będzie pogoda na początku sierpnia? Zaskakujący zwrot

O tym, że warto regularnie i na bieżąco śledzić prognozy pogody, niech świadczą obserwacje z najnowszych modeli średnioterminowych. Do niedawna wszystkie prognozy na sierpień 2024 zapowiadały upalny początek miesiąca. Jeszcze na początku tygodnia prognozy na 8 sierpnia wskazywały ponad 40 stopni Celsjusza w okolicach Warszawy. Gdy zapytaliśmy o to rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Grzegorz Walijewski informował, że aż tak ekstremalnej temperatury w tym czasie nie będzie, jednak termometry mogą wskazać 35-37 stopni Celsjusza.

Upał w odwrocie? Modele pogodowe na sierpień zaskakują

Najnowsze modele średnioterminowe ECMWF i GFS, opublikowane przez IMGW w środę (31 lipca) zapowiadają totalny zwrot w pogodzie. Wyliczenia zakładają, że dni upalnych na początku sierpnia będzie... niewiele. W czwartek (1 sierpnia) upalnie będzie tylko w okolicach Warszawy, ale temperatura nieznacznie przekroczy 30 stopni Celsjusza. Później temperatura spadnie i to zaledwie w okolicach 20 stopni w woj. kujawsko-pomorskim. Po weekendzie (3-4 sierpnia) zacznie się robić coraz cieplej. Od wtorku (6 sierpnia) termometry pójdą w górę, a gorące powietrze napłynie do Polski od zachodu. W środę (7 sierpnia) upalnie będzie niemal w całym kraju, ale już następnego dnia temperatura znowu mocno spadnie, za wyjątkiem wschodnich regionów.

Aktualizacje numerycznych💻 modeli średnioterminowych ECMWF i GFS👉 Wg dzisiejszych prognoz w przyszłym tygodniu (do piątku) nie wystąpi❌ fala upału a prognozowana maksymalna📈 temperatura🌡️ powietrza to wg ECMWF 30°C, GFS 33°C.#IMGWCMM #IMGWmodele #IMGWCMM pic.twitter.com/fpxnlQu4Tn— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) July 31, 2024

To diametralna zmiana w porównaniu do tego, co jeszcze we wtorek (30 lipca) o pogodzie na początek sierpnia mówił rzecznik IMGW. - Wszystkie modele na 10 dni do przodu pokazują, że pierwsza część sierpnia 2024 ma być wręcz upalna. Temperatury rzędu 35-37 stopni Celsjusza mogą się pojawić - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Walijewski i dodał, że kiedy fala zwrotnikowego powietrza dotrze do Polski w środę (7 sierpnia) to może pozostać z nami nawet do końca weekendu, czyli przez 5 dni. Prognozowane były też tropikalne noce z temperaturą 20-22 stopni Celsjusza. Jak widać, modele pogodowe potrafią pokazać diametralne inne wartości na termometrach w ciągu zaledwie kilkunastu godzin. Warto jednak zwrócić uwagę, że temperatury prognozowane na początek sierpnia 2024 wciąż są wysokie. Nie ma więc mowy o załamaniu pogody czy znacznym ochłodzeniu.

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to