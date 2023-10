Ciekawostki

Oto najstarsze miasta w Małopolsce. Na pierwszym miejscu wcale nie znalazł się Kraków [GALERIA]

M.T 11:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jakie jest najstarsze miasto w Małopolsce? To pytanie, na które warto odpowiedzieć kierując się nadaniem aktów lokacyjnych. Małopolska to region, w którym leżą jedne z najstarszych miast w całej Polsce! Mogłoby się wydawać, że pierwsze miejsce w tym zestawieniu przypadnie oczywiście dla Krakowa. To błąd, ponieważ w Małopolsce jest miasto lokowane wcześniej od obecnej stolicy Małopolski.