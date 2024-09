Nadchodzi potężna zmiana w pogodzie. Na mapie pojawiło się pierwsze zero. Znamy datę

Zakończyła się obława na sprawcę napadu na kantor w centrum Krakowa, do którego doszło we wtorek, 24 września na ulicy Szczepańskiej. W tej sprawie policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę. Do zatrzymania doszło w nocy z wtorku na środę na terenie województwa śląskiego.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z policjantami z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, kryminalnymi z Komisariatu Policji I w Krakowie przy wsparciu funkcjonariuszy z garnizonu śląskiego w wyniku działań pościgowych przed godziną 1:00 zatrzymali, podejrzewanego o napad na kantor 37-letniego mężczyznę na terenie jednej z miejscowości w województwie śląskim - informuje policja.

Policja już wcześnie potwierdzała, że napad na kantor miał tło rabunkowe. Ze zdjęć udostępnionych przez mundurowych wynika, że funkcjonariusze odzyskali skradzioną w kantorze gotówkę. Podczas napadu ucierpiał pracownik kantoru. Z poważnymi, lecz nie zagrażającymi życiu obrażeniami, trafił on do szpitala.