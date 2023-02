Nastolatka w kryzysie uratowana przez policjantów z Krakowa. Groziła jej śmierć

Kraków. 14-latka w kryzysie uratowana przez policjantów. Znaleźli ją na terenie osuwisk

Kryzys emocjonalny był powodem ucieczki z domu 14-letniej krakowianki. Zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała rano we wtorek, 14 lutego. Do akcji poszukiwawczej wysłano między innymi funkcjonariuszy z plutonu alarmowego oddziału prewencji oraz mundurowych z Wydziału Sztab oraz Komisariatu Policji IV w Krakowie. W okolicy Kopca Krakusa przechodzień wskazał funkcjonariuszom, gdzie udała się dziewczynka o wyglądzie odpowiadającym rysopisowi.

Nastolatka przebywała na terenie zagrożonym osuwiskami, co obok jej stanu emocjonalnego stwarzało podwójne ryzyko, że dojdzie do dramatu. Dostęp do zaginionej był utrudniony przez gęste trawy i śliskie błoto. Nie zważając na to, policjant podszedł możliwie jak najbliżej do roztrzęsionej dziewczynki, jednocześnie cały czas rozmawiając z nią i uspokajając. Następnie złapał ją za rękę i pomógł szybko opuścić niebezpieczne miejsce. Po sprawdzeniu jej stanu zdrowia przez załogę karetki pogotowia ratunkowego, 14-latka została przekazana bliskim.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

