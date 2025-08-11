Nastolatki uciekły z ośrodka w Krakowie. Internauci piszą o kontrowersjach. Ważna decyzja sądu

MOW im. Świętej Faustyny w Krakowie to niepubliczna placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przeznaczona tylko dla dziewcząt wymagających resocjalizacji. Internauci przekonują, że w ośrodku nie dzieje się dobrze (jedną z takich opinii przedstawiamy pod tekstem).

Do ucieczki nastolatek doszło w odstępie dwóch dni. Jedna z nich została już odnaleziona. Nasz dziennikarz potwierdził, że sąd podjął już decyzję w jej sprawie. Policjantów pytaliśmy, czy dostawali niepokojące sygnały

Kraków: Ucieczka nastolatek z MOW im. Świętej Faustyny

Decyzję o umieszczeniu w opisywanym ośrodku podejmuje sąd. W działającej przy ośrodku szkole branżowej można zdobyć dwa zawody: fryzjerki i kucharki. Od kilku dni o placówce mówi się w całej Polsce.

Najpierw 4 sierpnia około godziny 16.30 z boiska przy ośrodku uciekły trzy dziewczyny: Sabina Kudrzycka (15 l.), Amelia Korlak (16 l.) i ich koleżanka, która została już odnaleziona.

Następnie 6 sierpnia około godziny 19.30 również z boiska oddaliły się kolejne dwie podopieczne ośrodka: Oliwia Bomska (16 l.) i Wiktoria Grucza (17 l.). Żadna z uciekinierek nie nawiązała z nikim kontaktu.

- Poszukiwania są cały czas prowadzone - mówi komisarz Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Czy o ucieczce nastolatek mogły zdecydować ewentualne niewłaściwe relacje panujące między kadrą pracowniczą a podopiecznymi? Policjanci przyznają, że nie mieli żadnych sygnałów, by dochodziło tam do niepokojących zachowań.

- Nastolatka, która została odnaleziona przebywała u koleżanki w Wałbrzychu. Decyzją sądu zostanie ponownie umieszczona w placówce, z której uciekła - potwierdził dziennikarz "Super Expressu".

Tych dziewczyn nadal szuka policja!

Sabina Kudrzycka, lat 15, wzrost ok. 150 cm, waga ok. 36 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w koszulkę FC Barcelona z napisem na plecach Lamine Yamal i czarne luźne spodnie dresowe.

Amelia Korlak, lat 16, wzrost ok. 157 cm, waga ok. 50 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia ubrana w bluzę rozpinaną koloru niebiesko-szarego, szerokie, wypłowiałe dżinsy z prześwitami.

Wiktoria Grucza, lat 17, wzrost ok. 165 cm, waga ok. 55 kg, włosy brązowe długie. W dniu zaginięcia ubrana w dres koloru szarego, bluzę koloru czarnego, buty Nike koloru białego.

Oliwia Bomska, lat 16, wzrost ok. 170 cm, waga ok. 60 kg, włosy czarne, długie. W dniu zaginięcia ubrana w spodnie koloru szarego Nike, buty sportowe Adidas koloru biało-szarego, bluzę z krótkim rękawem koloru czarnego.

Zdjęcia poszukiwanych prezentujemy pod materiałem! Przyjrzyjcie im się uważnie! - Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o ww. osobach prosimy o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerami telefonu: 47 835 29 16, 47 835 21 09 lub pod numerem alarmowym 112 - apelują policjanci z KMP w Krakowie.

