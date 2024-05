Nie żyje Krzysztof Radwan. Były dyrektor Muzeum Lotnictwa w Krakowie miał 70 lat

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie poinformowało o śmierci wieloletniego dyrektora placówki Krzysztofa Radwana. Pasjonat lotnictwa we wtorek, 14 maja przegrał walkę z ciężką chorobą. Miał 70 lat.

- Krzysztof Radwan pełnił funkcję dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie od 1989 do 2020 roku. Przez te lata jego główne obszary działalności ukierunkowane były na rozwój przestrzenny, infrastrukturalny i programowy Muzeum. On w latach 1992-1996 doprowadził do kompleksowej restauracji, połączonej z pracami naukowo-badawczymi, samolotów z czasów pionierskich lotnictwa i Wielkiej Wojny. Kolejnymi wielkimi realizacjami było otwarcie tzw. „Małego hangaru” z ekspozycją wspomnianych samolotów, wystaw stałych – m.in. 140 silników lotniczych (jednej z największych kolekcji na świecie) oraz ekspozycji „Swego nie znacie…” prezentującej relikty 13 wyjątkowych statków powietrznych zarówno z okresu pionierskiego dziejów lotnictwa, jak i okresu powojennego. Krzysztof Radwan doprowadził do rewitalizacji terenu powojskowego naszego Muzeum i budowy Gmachu Głównego – jednego z najnowocześniejszych obiektów muzealnych w kraju. Jemu też zawdzięczamy Małopolskie Pikniki Lotnicze. Krzysztof odszedł po długiej i ciężkiej chorobie, pozostawiając po sobie dobre wspomnienia - czytamy na stronie internetowej muzeum.

Data i miejsce pogrzebu nie są jeszcze znane.

