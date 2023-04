Nie żyje Ukrainiec, który podpalił się pod konsulatem w Krakowie. Wzywał do walki z Rosjanami

Wzruszające sceny na pogrzebie 17-letniego Kacpra. Potrącił go pijany kierowca

Kraków. Nie żyje 63-letni Ukrainiec. Podpalił się pod ukraińskim konsulatem

Lekarzom ze szpitala im. Rydygiera w Krakowie nie udało się uratować życia 63-letniego obywatela Ukrainy, który w czwartek (13 kwietnia) podpalił się pod ukraińskim konsulatem przy ul. Beliny-Prażmowskiego. Poszkodowany oblał się łatwopalną substancją, a następnie podłożył ogień. Wcześniej wykrzykiwał po ukraińsku hasła skierowane do swoich rodaków. Wzywał ich do powrotu na Ukrainę i podjęcia walki z rosyjskimi agresorami. Mężczyzna został ugaszony przez świadków incydentu oraz policjantów pełniących służbę w pobliżu placówki dyplomatycznej, a następnie przewieziony do szpitala. Jego stan był ciężki. Jak ustalił reporter Polsat News, 63-latek zmarł po południu w poniedziałek, 17 kwietnia.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

