Niewielkim kosztem ustawił się na 20 lat! W Krakowie padła główna wygrana w Ekstra Pensji

W Krakowie padła główna wygrana w Ekstra Pensji. Farciarz ustawił się na 20 lat

Graczowi z Krakowa dopisało szczęście. W środę, 28 grudnia, przy ulicy Wielickiej 259 padła główna wygrana w Ekstra Pensji, co oznacza że gracz przez 20 lat będzie otrzymywał wypłatę w wysokości 5 tysięcy złotych miesięcznie. Zwycięski kupon zawierał następujące liczby: 1, 3, 17, 18, 25 i ponownie 3. Co ciekawe, tego dnia po identyczną wygraną w Ekstra Pensji sięgnął gracz z Gdańska, który również będzie otrzymywał przez 20 lat wypłatę w wysokości 5 tysięcy złotych miesięcznie.

Tymczasem w sobotę, 31 grudnia odbędzie się ostatnie w tym roku losowanie Lotto. Za prawidłowo wytypowaną "szóstkę" Totalizator Sportowy wypłaci 20 milionów złotych. W przypadku więcej niż jednej głównej wygranej, nagroda zostanie podzielona pomiędzy szczęśliwców. Poprzednia megakumulacja została rozbita w Sławnie (woj. zachodniopomorskie), a gracz zgarnął ponad 33 miliony złotych. Losowania rozpoczną się o godz. 22.00.

Jak grać w Ekstra Pensję?

W Ekstra Pensji grasz o 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat! Wybierz 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Możesz wybrać je samodzielnie, bądź zagrać na chybił trafił zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online. Pojedynczy zakład Ekstra Pensji kosztuje 5 złotych. Dodaj Ekstra Premię za złotówkę do zakładu, by grać o dodatkowe 100 000 zł wypłacane od razu. Zwiększ stawkę (od x2 do x5 i x10), by zagrać o jeszcze wyższą Ekstra Pensję - 10 000 zł, 15 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat! Z wyższą stawką w Ekstra Premii możesz zgarnąć nawet milion!

