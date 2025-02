Jak mówią świadkowie zdarzenia, do których udało nam się dotrzeć, zwyrodnialec czekał na 13-latkę na ścieżce koło pustostanu, akurat w miejscu, gdzie przęsło ogrodzenia opuszczonego budynku jest wyrwane. Tam ją zaatakował. - Ona go nie znała wcześniej. To bardzo spokojna i grzeczna dziewczynka, a informacje, że mieli się trącić barkami są nieprawdziwe. To linia obrony sprawcy - dodają. Ofiara 20-latka nadal nie wróciła do szkoły, jest pod opieką psychologa i pedagoga. Chociaż opuściła szpital jest bardzo mocno poturbowana. Sprawca na niej siedział i okładał ją pięściami. 27 lutego zostanie przesłuchana w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

Ku oburzeniu mieszkańców Rabki, 20-latek nie został aresztowany, bo sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Targu, który podejmował decyzję o jego areszcie tymczasowym dopuścił, by wyszedł za kaucją. I faktycznie, jeszcze tego samego dnia ojciec 20-latka wpłacił 50 tysięcy poręczenia majątkowego. 20-latek znowu był widziany na ścieżce koło pustostanu. Prokuratora krajowa zapowiada kontrolę i objęcie nadzorem śledztwa.

Napad na 13–latkę w Rabce– Zdroju