Szlaki do Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów ZAMKNIĘTE do odwołania. "Zaniechaj wszelkiej działalności górskiej"

Kościelisko. Nocna ewakuacja 16 osób. Uciekali przed wyciekiem gazu

Wyciek gazu na stacji paliw był powodem nocnej ewakuacji szesnastu mieszkańców Kościeliska (powiat tatrzański). Informację o groźnej awarii służby otrzymały w piątek, 3 lutego około godz. 2.00. Na miejscu zdarzenia pracowało kilka zastępów straży pożarnej oraz policjanci. Mundurowi zorganizowali objazd, wyłączając teren przyległy do stacji paliw z ruchu kołowego i pieszego. Ewakuacja przebiegła sprawnie i nikt nie został poszkodowany. Po zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom przystąpiono do przewietrzania pomieszczeń oraz do obniżenia ciśnienia w dystrybutorze.

Służby wstępnie ustaliły przyczynę awarii

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną awarii było rozszczelnienie zaworu przy dystrybutorze LPG. Po usunięciu usterki i całkowitym odcięciu zbiornika LPG od dystrybutora dowódca akcji z PSP wydał zgodę na dalsze użytkowanie stacji paliw oraz na powrót ewakuowanych osób do swoich pokoi.

Dramat mieszkańców Trzebini. Zniszczenia w domu pana Mieczysława Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.