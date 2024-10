Nowe autobusy, nowe rozkłady i nowe linie. Nadchodzi rewolucja w komunikacji miejskiej

Spór o walizkę przed lotem do Krakowa. Pasażer oburzony zachowaniem pracownika

Nowa flota pojazdów w Krakowie. Zmiany rozkładów i siatki połączeń

Od soboty, 20 października na krakowskich ulicach pojawią się nowe autobusy. Są to pojazdy, które miasto otrzymało w ramach realizacji kontraktu z prywatnym operatorem komunikacji miejskiej Mobilisem. Docelowo flota pojazdów tego przewoźnika ma być zwiększona dwukrotnie. Dla krakowian oznacza to spore zmiany w postaci nowych rozkładów, nowych linii oraz zmian na trasach już istniejących. Szczególnie mieszkańcy Żabińca, Bronowic Małych oraz osiedla Podwawelskiego mają powody do radości, ponieważ zyskają kolejne połączenia.

Jak poinformował Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, większość nowych autobusów będzie nisko- i zero emisyjnych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG lub elektrycznych. Wszystkie pojazdy będą posiadać natomiast klimatyzację, inteligentne systemy bezpieczeństwa, a także dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nowe linie autobusowe w Krakowie

linia nr 126 z Bronowic Małych przez Mydlniki, Chełm, al. Kasztanową, Starowolską i Księcia Józefa do os. Podwawelskiego. Zupełnie nowe połączenie pomoże mieszkańcom Woli Justowskiej i Przegorzał w komunikacji między dzielnicami, w tym w dojeździe dzieci do szkół. Linia będzie kursować z częstotliwością co 30 minut przez wszystkie dni w tygodniu. Docelowo, po zakończeniu przebudowy ulicy Kościuszki, ZTP zakłada skierowanie linii na Salwator, co pozwoli zwiększyć jej częstotliwość do 20 minut w godzinach szczytów;

z Bronowic Małych przez Mydlniki, Chełm, al. Kasztanową, Starowolską i Księcia Józefa do os. Podwawelskiego. Zupełnie nowe połączenie pomoże mieszkańcom Woli Justowskiej i Przegorzał w komunikacji między dzielnicami, w tym w dojeździe dzieci do szkół. Linia będzie kursować z częstotliwością co 30 minut przez wszystkie dni w tygodniu. Docelowo, po zakończeniu przebudowy ulicy Kościuszki, ZTP zakłada skierowanie linii na Salwator, co pozwoli zwiększyć jej częstotliwość do 20 minut w godzinach szczytów; linia nr 147, która zapewni połączenie osiedla Żabiniec z trasą tramwajową do Górki Narodowej i z węzłem przesiadkowym Nowy Kleparz. Autobusy jeździć będą do pętli następującymi ulicami: Lekarską, ks. Siemaszki, Jaracza, Żabiniec i Zdrową. Linia będzie kursować z częstotliwością co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 minut poza, a w dni wolne co 20 minut.

Wydłużenia istniejących linii

linia nr 142 z pętli Aleja Przyjaźni do pętli Czyżyny Dworzec, co oznacza przywrócenie bezpośredniego połączenia dla mieszkańców rejonu ulicy Dąbrowskiej z centrum Nowej Huty

linia nr 163 z pętli Nowy Bieżanów Południe do pętli Miejskie Centrum Opieki, zapewniając w ten sposób bezpośredni dojazd z Nowej Huty do Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

linia nr 193 z pętli Prądnik Czerwony do węzła przesiadkowego Górka Narodowa P+R, przywracając bezpośrednie połączenie z rejonu Górki Narodowej i osiedla Gotyk w kierunku Nowej Huty.

Obsługa nowych i wzmocnienia istniejących połączeń

wydłużona zostanie linia nr 125: będzie kursować po nowej stałej trasie z pętli Złocień przez ulicę Domagały, Nad Drwiną, Półłanki, Botewa, Surzyckiego, Lipską, Saską, Stoczniowców, Ofiar Dąbia, aleję Pokoju, Cystersów, Mogilską, Lubicz, Rakowicką do Dworca Głównego Wschód. Linia będzie kursować z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza, a w dni wolne co 20 minut

linia nr 195 zastąpi dotychczasową linię nr 425 na trasie: Mały Płaszów P+R – Surzyckiego, Botewa, Półłanki, Agatowa, Złocień, Agatowa, Bieżanowska, Barbary/Mała Góra, Ćwiklińskiej, Teligi, Wielicka – Rżąka. Linia kursować będzie co 20 minut w dni powszednie i co 40 minut w dni wolne

uruchomiona linia nr 148 zapewni nowe połączenie z rejonu Małego Płaszowa przez obszar rozbudowującej się zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Myśliwskiej i Koszykarskiej z obiektami handlowymi i wystawienniczymi w Łęgu oraz dworcem w Czyżynach. Linia będzie kursować po trasie: Zajezdnia Płaszów – Mały Płaszów P+R, Myśliwska, Koszykarska, Nowohucka, Galicyjska, rondo Czyżyńskie – Czyżyny Dworzec z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu i co 20 minut poza, a w dni wolne co 40 minut

linia nr 153 zostanie skierowana do pętli Miejskie Centrum Opieki. Dodatkowo, wybranymi kursami będzie obsługiwać przystanek Wydział Farmaceutyczny UJ

wydłużona zostanie linia nr 155 przez ulice Malborską, Kamieńskiego i aleję Powstańców Śląskich do dworca Podgórze SKA

wydłużone zostaną linie nr 169/469 przez ulicę Siewną i aleję 29 Listopada do dworca Górka Narodowa P+R. W kierunku powrotnym będą kursować przez osiedle Gotyk

uruchomiona będzie linia nr 317 w miejsce dotychczasowej nr 537, przedłużając część kursów po następującej trasie: Dworzec Główny Wschód – al. 29 Listopada, Kuźnicy Kołłątajowskiej – Witkowice/Marszowiec (co drugi kurs na dłuższej trasie). Linia będzie kursować z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu i co 30 minut poza, a w dni wolne co 30 minut.

w Nowej Hucie linia nr 160 w dni powszednie zostanie także wydłużona z Ruszczy do pętli w Pleszowie. Rozwiązanie to poprawi zarówno ofertę przewozową dla mieszkańców Ruszczy, jak i otworzy nowe możliwości dojazdu dla pasażerów z Wadowa i Łuczanowic.

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Publicznego na swojej stronie internetowej przedstawił również planowane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, które zostaną wprowadzone po zakończeniu prowadzonych prac remontowych oraz przebudowaniu ulic. Są to:

uruchomienie linii nr 104 po trasie: Swoszowice SKA – Forteczna, Pod Fortem – Czerwone Maki P+R

wydłużenie linii nr 105 od 4 listopada na wybranych kursach do pętli Osiedle Piastów

przywrócenie linii nr 108 na nowej trasie przez ulicę Tetmajera

wydłużenie linii nr 113 do Centrum Handlowego przy ulicy Galicyjskiej

skierowanie na nową trasę linii nr 137 z Górki Narodowej P+R przez al. 29 Listopada i ul. Opolską do Bronowic Małych i ul. Lindego.

utworzenie połączenia autobusowe dla rejonu Lesiska i Łęgu oraz przez ul. Ciesielskiego oraz Życzkowskiego.

