W czwartek, 17 października najsłynniejsze schody w Krakowie przestaną działać, a wejście na nie zostanie zabezpieczone parawanem. Chodzi oczywiście o schody znajdujące się przy MDA. Na szczęście ich unieruchomienie nie wynika z awarii, lecz z konieczności wykonania przeglądu konserwacyjnego. Ruchome schody zostaną wyłączone z użytkowania w godzinach: 9.00-11.00. Później schody mają już funkcjonować w niezakłócony sposób. Przypomnijmy, że schody przy MDA zostały uruchomione zaledwie miesiąc temu.

Równocześnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował, że czasowe unieruchamianie schodów, na które skarżą się mieszkańcy, jest spowodowane umyślnym włączaniem przycisku bezpieczeństwa lub działaniem czujników wykrywających niepożądane przedmioty mogące blokować mechanizm schodów.

Poniżej komunikat Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców nowymi schodami ruchomymi przy MDA informujemy, że przegląd konserwacyjny schodów ruchomych odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 października w godzinach porannych (od ok. godz. 9.00 do 11.00). W tym czasie obydwa ciągi schodów będą wyłączone z użytkowania, a wejście na nie zabezpieczane parawanem. Przez okres najbliższych 60 miesięcy konserwację będzie dokonywał przedstawiciel producenta schodów zgodnie z instrukcją. Wszystkie schody ruchome będące w użytkowaniu podlegają właściwemu dozorowi technicznemu, w przypadku schodów ruchomych przy MDA jest to Urząd Dozoru Technicznego. Celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia, jesteśmy zobowiązani zapewnić właściwą konserwację urządzeń zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. Przeglądy konserwacyjne będą wykonywane nie rzadziej niż co 30 dni, co jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Jednocześnie informujemy, że chwilowe zatrzymania schodów ruchomych (niebędące planowaną konserwacją lub przeglądem technicznym) związane są z zadziałaniem czujników bezpieczeństwa np. wykrycie niepożądanych elementów, niski poziom czynnika smarującego elementy mechaniczne, gdzie następuje ich samoczynne zatrzymanie, tak aby osoby uprawnione mogły dokonać rozpoznania, usunięcia przyczyny i dopiero ich bezpiecznego uruchomienia. Zdarzają się jednak akty nieuzasadnionego wstrzymania działania schodów przez użytkowników, którzy uruchamiają przycisk bezpieczeństwa. Również w tym przypadku ponowne przywrócenie schodów wymaga sprawdzenia przez uprawione osoby.