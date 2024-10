Zginęło sześć osób

Tragedia goniła tragedię. Mroczny dzień w Małopolsce. To się może powtarzać

To był jeden z najmroczniejszych dni na małopolskich drogach od początku roku. W przeciągu niespełna 24 godzin życie straciło aż sześć osób, a połowa ofiar śmiertelnych to bardzo młodzi ludzie. Ginęli zarówno kierowcy samochodów, jak i ich pasażerowie. Takie tragedie mogą się powtarzać, jeśli użytkownicy dróg nie zastosują się do apeli policji.