Zmuszał własne dzieci do żebrania przy sklepach. Gdy się napił, jeszcze bardziej je upokarzał

Za kilka miesięcy miała zdawać maturę, zginęła w strasznym wypadku. Wzruszające pożegnanie Basi

W nocy z niedzieli na poniedziałek (13/14 października) w Chełmcu pod Nowym Sączem osobowy volkswagen, z dwojgiem nastolatków na pokładzie, został staranowany przez ciężarówkę. 18-letni kierowca osobówki z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na sąsiedni pas ruchu i doprowadził do kraksy. Do szpitala trafił on i jego pasażerka, 17-letnia Basia. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Na stronie internetowej Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu opublikowano wzruszający wpis poświęcony Basi. Dziewczyna była uczennicą czwartej klasy i za kilka miesięcy miała zdawać maturę. Społeczność szkolna pożegnała ją przejmującym cytatem z wybitnego japońskiego pisarza.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej uczennicy. „Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.” Haruki Murakami Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej uczennicy i koleżanki z klasy 4A. Składając wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmarłej.

PRZECZYTAJ: Zmuszał własne dzieci do żebrania przy sklepach. Gdy się napił, jeszcze bardziej je upokarzał

Poniżej dalsza część artykułu.

Wciąż nie są znane dokładne okoliczności tragedii, w której zginęła Basia. Nad ich ustaleniem pracują śledczy.

Przez wiele godzin na miejscu zdarzenia, policjanci z Zespołu Wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego wykonywali czynności procesowe. Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa - informuje policja.

Mundurowi nieustannie apelują o zachowanie ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Te z kolei pogarszają się ze względu na jesienną aurę. Na jezdniach jest ślisko i nietrudno o utratę panowania nad pojazdem.

ZOBACZ: Młody kierowca quada wjechał w rowerzystkę. 19-latka uderzyła głową o asfalt

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje