Gumowy wąż przeraził mieszkankę Krakowa. "Nowe wcielenie laguna"

Weszła do altany śmietnikowej i zobaczyła coś, co ją przeraziło tak mocno, że wezwała na miejsce straż miejską. Mieszkanka Krakowa poinformowała mundurowych, że w altanie przy ul. Stańczyka znajduje się wąż. Dokładnie wskazała nawet jego ubarwienie. Brązowo-karmelowy gad okazał się jednak... gumową zabawką. Widocznie jakiś żartowniś położył go na śmietniku, zamiast włożyć do pojemnika.

- Wysłany na miejsce patrol ujarzmił wylegującego się na klapie pojemnika na odpady gada. Było to stosunkowo proste z dwóch powodów. Po pierwsze, zapewne efekt mrożący wywołała już sama obecność funkcjonariuszy, a po drugie, jego plastikowa konstrukcja, ewidentnie przeszkadzała mu w ucieczce. Zgłaszająca uradowana pozytywnym zakończeniem sprawy osobiście podziękowała strażnikom! - relacjonuje krakowska straż miejska.

Gumowy wąż już został okrzyknięty przez internautów mianem nowego wcielenia laguna.

