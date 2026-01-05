2 stycznia w Krakowie doszło do awarii ministerialnych systemów Pojazd i Kierowca, co uniemożliwiło obsługę mieszkańców.

Z powodu awarii wstrzymano m.in. rejestrację pojazdów oraz odbiór dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

Systemy mają zostać ponownie uruchomione 5 stycznia, jednak początkowo mogą działać wolniej. Pełna wydajność jest spodziewana od 7 stycznia.

Awaria systemu CEPiK. Gigantyczny problem dla kierowców

Problem dotyczył serwera obsługującego rządowe systemy „Pojazd” i „Kierowca”, za który odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Dla tysięcy kierowców oznaczało to jedno – brak możliwości załatwienia jakiejkolwiek sprawy związanej z samochodem czy uprawnieniami. Mieszkańcy, którzy zaplanowali wizytę w urzędzie, aby dokonać czynności takich jak rejestracja pojazdu lub odbiór dokumentów, odeszli z kwitkiem.

Służby informatyczne Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych od momentu wystąpienia problemu pracują nad jego rozwiązaniem. Jak zapewniają, jest światełko w tunelu. Zgodnie z najnowszymi informacjami, pełna obsługa mieszkańców ma zostać przywrócona już w poniedziałek, 5 stycznia. To właśnie wtedy systemy mają ponownie zacząć działać, a pracownicy urzędu będą mogli wznowić przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów. Jest jednak pewien haczyk, o którym informuje krakowski magistrat.

Urzędnicy studzą emocje i proszą o rozwagę. W pierwszych godzinach po uruchomieniu, systemy „Pojazd” i „Kierowca” mogą pracować wolniej, więc sprawy mogą wymagać dłuższego czasu realizacji. Oznacza to, że choć obsługa zostanie wznowiona, kolejki mogą być znacznie dłuższe, a czas oczekiwania przy okienku może się wydłużyć.

Rejestracja pojazdu w Krakowie wciąż niepewna? Lepiej poczekać z wizytą w urzędzie

W związku z przewidywanymi utrudnieniami, Urząd Miasta Krakowa wystosował specjalny apel do mieszkańców. Aby uniknąć frustracji i wielogodzinnego oczekiwania, władze miasta zapraszają w poniedziałek, 5 stycznia, jedynie tych właścicieli pojazdów, którzy muszą dokonać czynności urzędowych w trybie pilnym. Pozostałe osoby proszone są o przełożenie wizyty na kolejne dni. Zgodnie z prognozami, pełną wydajność i stabilność systemy informatyczne powinny osiągnąć dopiero od środy, 7 stycznia. Dopiero wtedy załatwienie spraw związanych z rejestracją auta czy odbiorem prawa jazdy powinno odbywać się bez nieprzewidzianych zakłóceń.