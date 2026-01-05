Ogromne problemy dla kierowców w Krakowie. Urząd wydał komunikat w sprawie awarii

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-05 8:54

Początek roku przyniósł prawdziwy chaos dla kierowców w Krakowie. 2 stycznia doszło do awarii rządowego systemu CEPiK. Z komunikatu magistratu wynika, że w poniedziałek, 5 stycznia również mogą wystąpić problemy z systemem. - W pierwszych godzinach po uruchomieniu, systemy Pojazd i Kierowca mogą pracować wolniej, więc sprawy mogą wymagać dłuższego czasu realizacji - przestrzega krakowski magistrat.

Awaria systemu informatycznego

i

Autor: Archiwum serwisu Awaria systemu informatycznego
  • 2 stycznia w Krakowie doszło do awarii ministerialnych systemów Pojazd i Kierowca, co uniemożliwiło obsługę mieszkańców.
  • Z powodu awarii wstrzymano m.in. rejestrację pojazdów oraz odbiór dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.
  • Systemy mają zostać ponownie uruchomione 5 stycznia, jednak początkowo mogą działać wolniej. Pełna wydajność jest spodziewana od 7 stycznia.

Awaria systemu CEPiK. Gigantyczny problem dla kierowców

Problem dotyczył serwera obsługującego rządowe systemy „Pojazd” i „Kierowca”, za który odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Dla tysięcy kierowców oznaczało to jedno – brak możliwości załatwienia jakiejkolwiek sprawy związanej z samochodem czy uprawnieniami. Mieszkańcy, którzy zaplanowali wizytę w urzędzie, aby dokonać czynności takich jak rejestracja pojazdu lub odbiór dokumentów, odeszli z kwitkiem.

Służby informatyczne Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych od momentu wystąpienia problemu pracują nad jego rozwiązaniem. Jak zapewniają, jest światełko w tunelu. Zgodnie z najnowszymi informacjami, pełna obsługa mieszkańców ma zostać przywrócona już w poniedziałek, 5 stycznia. To właśnie wtedy systemy mają ponownie zacząć działać, a pracownicy urzędu będą mogli wznowić przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów. Jest jednak pewien haczyk, o którym informuje krakowski magistrat.

Urzędnicy studzą emocje i proszą o rozwagę. W pierwszych godzinach po uruchomieniu, systemy „Pojazd” i „Kierowca” mogą pracować wolniej, więc sprawy mogą wymagać dłuższego czasu realizacji. Oznacza to, że choć obsługa zostanie wznowiona, kolejki mogą być znacznie dłuższe, a czas oczekiwania przy okienku może się wydłużyć.

Polecany artykuł:

Zmiany tras tramwajów w Krakowie. Część torowiska zamknięta do odwołania

Rejestracja pojazdu w Krakowie wciąż niepewna? Lepiej poczekać z wizytą w urzędzie

W związku z przewidywanymi utrudnieniami, Urząd Miasta Krakowa wystosował specjalny apel do mieszkańców. Aby uniknąć frustracji i wielogodzinnego oczekiwania, władze miasta zapraszają w poniedziałek, 5 stycznia, jedynie tych właścicieli pojazdów, którzy muszą dokonać czynności urzędowych w trybie pilnym. Pozostałe osoby proszone są o przełożenie wizyty na kolejne dni. Zgodnie z prognozami, pełną wydajność i stabilność systemy informatyczne powinny osiągnąć dopiero od środy, 7 stycznia. Dopiero wtedy załatwienie spraw związanych z rejestracją auta czy odbiorem prawa jazdy powinno odbywać się bez nieprzewidzianych zakłóceń.

Super Express Google News
USA zaatakowały Wenezuelę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AWARIA
MAGISTRAT
CEPIK