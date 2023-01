Kraków. W uroczystość Objawienia Pańskiego przez miasto przejdzie Orszak Trzech Króli

Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie nazywana świętem Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Data tej uroczystości jest stała, obchodzi się ją 6 stycznia. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają Orszaki Trzech Króli, które upamiętniają hołd złożony przez trzech króli (czasami nazywanych też trzema mędrcami) nowonarodzonemu Jezusowi. Tradycyjny orszak odbędzie się również w Krakowie. Będzie się on składał z trzech pochodów, które wyruszą z różnych miejsc, ale spotkają się na Rynku Głównym. Tam już od godz. 11.00, ze świątecznym repertuarem występować będą krakowscy artyści. Kolędy i pastorałki wykonają między innymi: Anna Sokołowska-Alabrudzińska, Dariusz Kordek, Jacek Wójcicki, Jan Wojdak, Lidia Jazgar i Łukasz Lech.

Trasa Orszaku Trzech Króli 2023 w Krakowie

Orszak niebieski (afrykański):

Wyruszy około godz. 11.00 i najpierw uda się pod Barbakan, gdzie napotka strażników Króla Heroda. Później orszak przejdzie ulicą Floriańską i przed kościołem Mariackim skręci na Mały Rynek. Tam Król Afrykański spotka się z Herodem i zostanie odegrana scenka jasełkowa. Gdy Herod udzieli wskazówek, orszak skieruje się na Rynek.

Orszak zielony (azjatycki):

Wyruszy przed godz. 10.00 z salezjańskiego Parku Wioski Świata (ul. Tyniecka), a dalej skieruje się do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej. Stamtąd po mszy św. ruszy ok. godz. 11.00 trasą: ul. Bałuckiego – przez Rynek Dębnicki – Most Dębnicki – Retoryka – Garncarską – Studencką do kościoła św. Anny i przed nim skręt w Planty do ulicy Szewskiej, a dalej nią do Rynku.

Orszak czerwony (europejski):

Po odegraniu tradycyjnej scenki przywitania króla pod katedrą na Wawelu (ok. godziny 11.00), przejdzie na Rynek ulicami: Droga do Zamku i Grodzką. Przed godz. 12.00 wszystkie człony Orszaku spotkają się na Rynku.

