Kraksa osobówki z ciągnikiem na drodze wojewódzkiej. Nie żyje jedna osoba

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 11 sierpnia około godziny 21:20 na drodze wojewódzkiej nr 964 w Zabierzowie Bocheńskim. Kraksa miała fatalne konsekwencje. Jedna osoba zginęła na miejscu, a druga została ranna. Ofiarą śmiertelną jest mężczyzna kierujący osobówką, a drugim poszkodowanym około dziesięcioletnie dziecko. Zostało ono przetransportowane do szpitala.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną i policję. Jedną z pierwszych osób, które udzielały pomocy poszkodowanym był druh Marcin Marzec z OSP Wola Batorska.

- Jednym z pierwszych na miejscu zdarzenia był nasz druh Marcin Marzec, który najechał na zdarzenie. Wykazał się on olbrzymim opanowaniem i natychmiast przystąpił do udzielania pomocy poszkodowanym - relacjonują jego koledzy z jednostki.

Bezpośrednio po zdarzeniu droga wojewódzka nr 964 w Zabierzowie Bocheńskim była całkowicie zablokowana. Policja prowadzi dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku. Na ten moment służby nie informują o choćby wstępnych ustaleniach dotyczących przyczyny kraksy.

