Osobówka zmiażdżona przez ciągnik. Kierowca nie żyje, dziecko trafiło do szpitala

Adrian Teliszewski
2025-08-12 11:05

W Zabierzowie Bocheńskim (powiat wielicki) samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem. Kraksa miała tragiczne konsekwencje; zginął mężczyzna kierujący osobówką. Jechał on razem dzieckiem, które trafiło do szpitala. Poszkodowanym pomagał między innymi druh Marcin Marzec z OSP Wola Batorska, który jako jeden z pierwszych pojawił się na miejscu zdarzenia.

i

Autor: OSP Wola Batorska
  • W poniedziałek, 11 sierpnia około 21:20 w Zabierzowie Bocheńskim na drodze wojewódzkiej nr 964 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem.
  • W wyniku wypadku zginął mężczyzna kierujący osobówką, a dziecko podróżujące z nim zostało ranne i przetransportowane do szpitala.
  • Druh Marcin Marzec z OSP Wola Batorska jako jeden z pierwszych udzielał pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia.
  • Droga wojewódzka nr 964 była zablokowana po wypadku, a policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia przyczyn tragedii.

Kraksa osobówki z ciągnikiem na drodze wojewódzkiej. Nie żyje jedna osoba

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 11 sierpnia około godziny 21:20 na drodze wojewódzkiej nr 964 w Zabierzowie Bocheńskim. Kraksa miała fatalne konsekwencje. Jedna osoba zginęła na miejscu, a druga została ranna. Ofiarą śmiertelną jest mężczyzna kierujący osobówką, a drugim poszkodowanym około dziesięcioletnie dziecko. Zostało ono przetransportowane do szpitala.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną i policję. Jedną z pierwszych osób, które udzielały pomocy poszkodowanym był druh Marcin Marzec z OSP Wola Batorska.

Jednym z pierwszych na miejscu zdarzenia był nasz druh Marcin Marzec, który najechał na zdarzenie. Wykazał się on olbrzymim opanowaniem i natychmiast przystąpił do udzielania pomocy poszkodowanym - relacjonują jego koledzy z jednostki.

Bezpośrednio po zdarzeniu droga wojewódzka nr 964 w Zabierzowie Bocheńskim była całkowicie zablokowana. Policja prowadzi dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku. Na ten moment służby nie informują o choćby wstępnych ustaleniach dotyczących przyczyny kraksy.

