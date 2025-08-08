Ostateczna decyzja w sprawie prac domowych. Uczniów czeka niespodzianka?

Decyzja o ewentualnym powrocie do obowiązkowych prac domowych ma zapaść po analizie ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. Minister zaznaczyła, że nauczyciele, rodzice i uczniowie od lat sygnalizowali przeciążenie młodzieży nadmiarem pracy także w domu, a w ostatnich latach dodatkowym czynnikiem stało się wykorzystywanie sztucznej inteligencji do odrabiania zadań. – Nauczyciele sami odchodzili od prac domowych. Robimy ewaluację i jeżeli będzie wymagana jakaś korekta, to my tę korektę zrobimy – zapowiedziała Nowacka.

W jej ocenie, mimo braku obowiązkowych zadań, nauczyciele stosowali inne metody weryfikacji wiedzy, takie jak kartkówki.

Wyniki egzaminów bez zmian

Szefowa MEN zwróciła uwagę, że wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, do którego podchodzili uczniowie uczący się przez rok bez obowiązkowych prac domowych, są porównywalne z ubiegłorocznymi. Resort planuje poznać pełne wyniki konsultacji w ciągu półtora miesiąca.

Czytaj też: Klasy mundurowe to skrócona droga do służby. Zmiany w podlaskich szkołach

Nowacka była też pytana, dlaczego MEN wycofało się z przedmiotu edukacja zdrowotna, jako obowiązkowego w szkołach. - Nie mogę pozwolić, żeby nauczyciele i dyrektorzy szkół mieli atak „szurów” w szkole – powiedziała Barbara Nowacka. - Już widziałam taką agresywną kampanię, która wokół tego przedmiotu się rozegrała. I widzę, że coraz więcej osób jest po prostu tam namawianych, zastraszanych. Widzę, co się dzieje – podkreśliła. Dodała, że teraz dają przestrzeń nauczycielom, rodzicom i młodzieży, żeby zapoznali się z tym przedmiotem.

Najważniejsze daty roku szkolnego 2025/2026:

Początek roku szkolnego: 1 września 2025 (poniedziałek)

Zakończenie zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2026 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna: 22–31 grudnia 2025

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2–7 kwietnia 2026

Zakończenie roku dla maturzystów: 24 kwietnia 2026

Wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026

Ferie zimowe:

19 stycznia – 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 – 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego – 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Sonda Czy Twoim zdaniem obowiązkowe prace domowe powinny wrócić do szkół? Tak, ich brak obniża poziom nauczania Nie, dzieci potrzebują więcej czasu na odpoczynek Nie mam zdania To zależy od przedmiotu i wieku ucznia