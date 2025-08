Uwaga uczniowie! MEN wydało komunikat. To wydarzy się zaraz po wakacjach

Druga połowa wakacji to dla wielu uczniów i rodziców moment refleksji: odpoczynek trwa, ale powoli trzeba zerknąć w kalendarz i sprawdzić, jak będzie wyglądał nadchodzący rok szkolny. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalny harmonogram — wiadomo już, kiedy uczniowie wrócą do szkół, kiedy będą przerwy świąteczne i kiedy znów zaczną się wakacje.

Najważniejsze daty roku szkolnego 2025/2026:

Początek roku szkolnego: 1 września 2025 (poniedziałek)

Zakończenie zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2026 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna: 22–31 grudnia 2025

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc): 2–7 kwietnia 2026

Zakończenie roku dla maturzystów: 24 kwietnia 2026

Wakacje letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2026

Ferie zimowe:

19 stycznia – 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 – 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego – 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Nowy kalendarz szkolny to nie tylko daty — to także pretekst do snucia planów, odkładania na wymarzony wyjazd albo po prostu spokojnego odpoczynku w domowym zaciszu. Warto pamiętać, że dobrze rozplanowany rok szkolny pozwala lepiej zorganizować naukę i regenerację, co szczególnie docenią uczniowie szkół średnich i podstawowych. Dla rodziców to zaś szansa, by wcześniej zarezerwować urlop czy zaplanować rodzinne święta bez stresu i pośpiechu.

