Ostrzeżenie przed wiatrem. Nawet 120 km/h! IMGW wskazuje zagrożone regiony

Ostrzeżenie przed wiatrem. Alerty meteo dla południowej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w prognozie pogody na czwartek (26 września) zwraca szczególną uwagę na silny wiatr. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie przed wiatrem pierwszego i drugiego stopnia. Żółte i pomarańczowe alerty meteo dotyczą mieszkańców województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego

#IMGWlive 12:50 | 25.09⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 1, 2 °🟡🟠Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75-90 km/h, z południa i płd.-zachOd: 2024-09-26 05:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/iYIXPHGwqO— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 25, 2024

Prognoza pogody IMGW 26.09.2024. Ostrzeżenie przed wiatrem, możliwe też burze

Opisując pogodę w czwartek (26 września), IMGW możliwe silne porywy wiatru nazywa "największym zagrożeniem". - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, a nad morzem i na południu do około 65 km/h, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich Sudetów porywy wiatru do 80 km/h, w dolinach karpackich do 90 km/h, a wysoko w górach do 120 km/h‼️. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h - prognozuje IMGW.

Czwartek (26 września) będzie dniem pochmurnym, z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodnim Pomorzu lokalnie możliwe burze. W Sudetach wysokość opadu do 15 mm. Najchłodniej na Pomorzu, tam termometry pokażą 16°C na Pomorzu. W centrum około 20°C. Najcieplej na południowym wschodzie, do 23°C na południowym wschodzie.

Źródło: IMGW