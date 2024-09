Pogoda na październik. Wiemy, kiedy nadejdą przymrozki. Ekspert IMGW zdradził datę

Przymrozki w październiku. Wiemy, kiedy może nadejść znaczące ochłodzenie

Jak informowaliśmy wcześniej w materiale dotyczącym pogody długoterminowej na październik 2024, w nadchodzącym miesiącu nie ma co spodziewać się bardzo ciepłych dni. Jeszcze rok temu w październiku temperatury w Polsce potrafiły się nawet zbliżyć do granicy 30 stopni Celsjusza. W tym roku szanse na taką falę ciepła są niewielkie. - Nie są przewidywane żadne wyskoki temperatury - mówił w rozmowie z "Super Expressem" dr Radosław Droździoł z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). - Do 10 października prognozowana maksymalna temperatura to 16°C. Nie widać upałów, czy nawet wartości powyżej 20°C - dodał nasz rozmówca.

Skoro na październik 2024 nie są prognozowane wysokie temperatury to czy w nadchodzącym miesiącu należy spodziewać się przymrozków?

Ryzyko wystąpienia przymrozków wzrośnie w połowie października. Od 15 października możliwe są lekkie przymrozki. Do tego czasu w nocy i nad ranem, kiedy jest najchłodniej, prognozowana temperatura minimalna to 5-10 stopni Celsjusza.

- wyjaśnia dr Radosław Droździoł z IMGW.

Przymrozki już na początku października? Mapy mówią wszystko

W rozmowie z "Super Expressem" dr Droździoł przedstawił dane z modeli długoterminowych. Tymczasem prognozy krótkoterminowe mówią o przymrozkach już w pierwszych dniach października. Według najnowszej prognozy numerycznej WRF-GFS Medium, jeszcze pod koniec września przywita nas typowo jesienna temperatura powietrza, czyli znacznie poniżej 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia i ledwie kilka "kresek" powyżej zera w nocy. - Czas wyjąć swetry, przygotować ciepłą herbatę i marzyć o lecie, które powoli nas opuszcza - zapowiada IMGW. Na mapach pogodowych widać, że już we wtorek (1 października) przymrozki możliwe są na północnym wschodzie kraju.

Wg najnowszej prognozy numerycznej💻 WRF-GFS Medium, od niedzieli przywita nas jesienna🍁 temperatura🌡️ powietrza. Czas wyjąć swetry, przygotować ciepłą herbatę i marzyć o lecie, które powoli nas opuszcza.#CzasNaKoc #IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/DvV8MqH5zZ— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 25, 2024

