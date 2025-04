Oto klucz do sukcesu na maturze. Wielu uczniów o tym zapomina

Spis treści

Matura 2025: Uczniowie z optymistycznym przesłaniem

Jaka będzie tegoroczna matura? Dyrektor CKE podkreśla, że nie powinna zaskoczyć uczniów. Zmiany, które wchodzą w życie w tym roku - przynajmniej w teorii - mają ułatwić maturzystom życie. Do egzaminu maturalnego 2025 przystąpi około 275 tysięcy tegorocznych absolwentów. Nastolatkowie, z którymi rozmawiał reporter Radia ESKA są pozytywnie nastawieni. - Jest całkiem nieźle. Trochę się stresujemy, bo czasu coraz mniej, a wiedza, którą musimy przyswoić jest spora. Jest to wyzwanie, ale na spokojnie - mówią uczniowie. Jaki jest klucz do sukcesu? Na pewno warto zaufać nauczycielom, którzy zrobią wszystko, aby wyniki ich wychowanków były jak najlepsze. Sebastian Taboł - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu - wskazał kluczową kwestię.

Sen kluczem do sukcesu na maturze?

W ubiegłym roku 84,1% maturzystów ukończyło egzamin dojrzałości z pozytywnym wynikiem. 5,5% maturzystów nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, a tym samym matury. Jak uzyskać wymarzony wynik? Wspominany wyżej belfer z województwa opolskiego wskazał, że najważniejszy jest... odpoczynek! Trzeba się porządnie wyspać.

Druga sprawa, unikajmy picia kawy. Nie uczmy się na ostatnią chwilę, pozostawmy sobie ten ostatni dzień na odpoczynek. Nie uczmy się jakoś intensywnie, myślmy pozytywnie. Liczę, że uczniowie zdadzą maturę na co najmniej 100% - uśmiecha się Sebastian Taboł w rozmowie z Radiem ESKA.

Stres może pomóc maturzystom?

Uczniowie z całej Polski mierzą się nie tylko z ogromem materiału, lecz także ze stresem, który - w odpowiedniej dawce - może nawet pomagać. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy napięcie zaczyna paraliżować - podkreśla psycholog dr Sławomir Prusakowski z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

Zdaniem eksperta, bardzo ważne jest nie tylko to, ile się uczymy, ale też jak. W skutecznym zapamiętywaniu pomagają mnemotechniki, które wykorzystują wyobraźnię i znajome miejsca. Można wykorzystać np. wieszaki. Psycholog poleca również stosowanie mapy myśli. Za wszystkich uczniów trzymamy mocno kciuki. Redakcja "Super Expressu" będzie publikować przydatne materiały - arkusze, harmonogram, porady i wypowiedzi maturzystów.

Źródło: Radio ESKA