Oto najpiękniejsza palma wielkanocna! Zobacz, kto wygrał konkurs

Najwyższa palma w Lipnicy. 35,8 metra i znów zwycięstwo tej samej rodziny

Tegoroczny konkurs Lipnickich Palm w Lipnicy Murowanej rozstrzygnięty! W tym roku zwycięska palma mierzy dokładnie 35 metrów i 80 centymetrów. Jej autorami są Andrzej Goryl i jego rodzina z Lipnicy Górnej. To nie pierwszy ich sukces – w 2019 roku ustanowili rekord konkursu palmą o wysokości 37,78 metra. W tegorocznej edycji wzięło udział 49 palm. Wszystkie były ręcznie wykonane i bogato ozdobione. Jak podkreślają organizatorzy, poziom prac był bardzo wysoki. Najwyższe palmy, czyli te przekraczające 22 metry, rywalizowały w osobnej kategorii. W niej zgłoszono trzy konstrukcje. Pozostałe oceniano w kilku innych grupach – od palm dziecięcych po średnie i wysokie. Każda z nich wymagała wielu dni pracy.

Palmy z Lipnicy Murowanej są słynne na całą Polskę

Lipnickie palmy są znane w całej Polsce. Powstają z długich prętów, które są oplatane wikliną. Miejsca łączeń przykrywa się kolorowymi kwiatami z bibuły. Na szczycie znajduje się tzw. wiecha z bazi i zielonych gałązek. Najwyższe konstrukcje wzmacnia się drewnianymi drągami, aby utrzymały pion. Tradycja konkursu sięga 1958 roku, ale zwyczaj tworzenia wysokich palm jest dużo starszy. Kiedyś obowiązywała prosta zasada – im bogatszy gospodarz, tym wyższa palma. Dziś to przede wszystkim rywalizacja i podtrzymywanie lokalnej tradycji. Wydarzenie odbywa się co roku w Niedzielę Palmową i jest ważnym elementem życia miejscowości. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lipnica Murowana w tym roku obchodzi 700-lecie lokacji. Miejscowość ma długą historię i około 5,6 tysiąca mieszkańców. Znajduje się tu także zabytkowy drewniany kościół św. Leonarda, wpisany na listę UNESCO.

