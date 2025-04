Do zdarzenia doszło późnym popołudniem we wtorek, 29 kwietnia. W Krempachach owczarek niemiecki rzucił się na 8-letniego chłopca i pogryzł go w twarz. St. asp. Łukasz Burek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przekazał "Super Expressowi", że dziecko trafiło do szpitala, ale na szczęście nie ma sygnałów, by życie 8-latka było zagrożone.

Okoliczności niebezpiecznego incydentu są wyjaśniane przez policję. Na ten moment nikt nie został zatrzymany. Pies, który zaatakował chłopczyka był obcy, nie należał do rodziny 8-latka.

Piotr Szpiech, rzecznik KMP w Krakowie o zabójstwie lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie