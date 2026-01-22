Pali się hala magazynowa w Trzebini. Apel do mieszkańców o zamknięcie okien

Jak przekazał rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ul. Dworcowej w Trzebini wpłynęło w czwartek przed godz. 17.30. Budynek o wymiarach 30 na 20 metrów jest cały objęty ogniem, wewnątrz znajdują się materiały łatwopalne. - Brak jest poszkodowanych. Mieszkańcy prosimy o zamknięcie okien na czas trwania akcji gaśniczej – powiedział Ciepły.

Z ogniem walczy 16 zastępów straży pożarnej, do pożaru została wysłana także grupa chemiczna, która będzie kontrolować jakości powietrza.