i Autor: Klaudia Bobela

Utrudnienia dla podróżnych

Paraliż lotniska w Krakowie. Pasażerowie kierowani do innego miasta

Pogoda sparaliżowała pracę lotniska w Krakowie. Ze względu na gęstą mgłę w poniedziałkowy (2 grudnia) wieczór i noc samoloty nie mogły lądować w stolicy Małopolski, ani startować z Balic. Rejsy zostały przekierowane do Katowic. Gęste mgły w Krakowie mają się utrzymywać do godz. 11.00 we wtorek, 3 grudnia.