W Jawiszowicach 38-letnia kobieta pod wpływem alkoholu (2 promile) uderzyła samochodem w słup telekomunikacyjny.

Wraz z nietrzeźwą kierującą w aucie znajdowała się jej dwuletnia córka. Obie zostały przewiezione do szpitala na badania. Dziecku nic się nie stało.

Kobieta odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu i narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, grozi jej do 5 lat więzienia i utrata prawa jazdy.

Nauczyciel Krzysztof Klimczak udzielił pierwszej pomocy i wezwał służby ratunkowe na miejsce zdarzenia.

Pijana kobieta w ciąży spowodowała wypadek. Dwuletnie dziecko w aucie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 16 sierpnia, tuż po godzinie 16:00 w Jawiszowicach na ulicy Przecznej. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak informuje policja, 38-letnia mieszkanka Brzeszcz, kierując oplem, zjechała z drogi i uderzyła w słup telekomunikacyjny. Siła uderzenia była tak duża, że słup złamał się i upadł na jezdnię.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, od razu przeprowadzili badanie trzeźwości kierującej. Wynik był szokujący – dwa promile alkoholu w organizmie. Okazało się również, że kobieta jest w ciąży, a w samochodzie znajdowała się jej dwuletnia córka.

Zarówno matka, jak i dziecko zostały przewiezione do szpitala na badania. Na szczęście życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.

Surowe konsekwencje prawne dla pijanej kierującej. Nauczyciel bohaterem!

Kobieta musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz konfiskata samochodu, jeśli badanie wykaże co najmniej 1,5 promila alkoholu.

Dodatkowo, za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia małoletniego dziecka, nad którym miała obowiązek opieki, grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Warto podkreślić bohaterską postawę pana Krzysztofa Klimczaka, nauczyciela CSR z PZ nr 6 w Brzeszczach, który jako pierwszy zareagował na zdarzenie. To on wezwał służby ratunkowe i udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym.

