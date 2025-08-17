Pijana w ciąży rozbiła opla o słup telekomunikacyjny! Przewoziła dwuletnie dziecko

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-08-17 16:15

W Jawiszowicach doszło do bardzo groźnego zdarzenia drogowego. 38-letnia kobieta w ciąży, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, spowodowała wypadek, w którym ucierpiało również jej dwuletnie dziecko. Kobieta miała dwa promile alkoholu w organizmie.

Pijana w ciąży rozbiła opla o słup telekomunikacyjny! Przewoziła dwuletnie dziecko

i

Autor: Małopolska Policja
  • W Jawiszowicach 38-letnia kobieta pod wpływem alkoholu (2 promile) uderzyła samochodem w słup telekomunikacyjny.
  • Wraz z nietrzeźwą kierującą w aucie znajdowała się jej dwuletnia córka. Obie zostały przewiezione do szpitala na badania. Dziecku nic się nie stało.
  • Kobieta odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu i narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, grozi jej do 5 lat więzienia i utrata prawa jazdy.
  • Nauczyciel Krzysztof Klimczak udzielił pierwszej pomocy i wezwał służby ratunkowe na miejsce zdarzenia.

Pijana kobieta w ciąży spowodowała wypadek. Dwuletnie dziecko w aucie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 16 sierpnia, tuż po godzinie 16:00 w Jawiszowicach na ulicy Przecznej. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak informuje policja, 38-letnia mieszkanka Brzeszcz, kierując oplem, zjechała z drogi i uderzyła w słup telekomunikacyjny. Siła uderzenia była tak duża, że słup złamał się i upadł na jezdnię.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, od razu przeprowadzili badanie trzeźwości kierującej. Wynik był szokujący – dwa promile alkoholu w organizmie. Okazało się również, że kobieta jest w ciąży, a w samochodzie znajdowała się jej dwuletnia córka.

Zarówno matka, jak i dziecko zostały przewiezione do szpitala na badania. Na szczęście życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek w środku nocy. Motocyklista popełnił straszny błąd

Surowe konsekwencje prawne dla pijanej kierującej. Nauczyciel bohaterem!

Kobieta musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz konfiskata samochodu, jeśli badanie wykaże co najmniej 1,5 promila alkoholu.

Dodatkowo, za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia małoletniego dziecka, nad którym miała obowiązek opieki, grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Warto podkreślić bohaterską postawę pana Krzysztofa Klimczaka, nauczyciela CSR z PZ nr 6 w Brzeszczach, który jako pierwszy zareagował na zdarzenie. To on wezwał służby ratunkowe i udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym.

Super Express Google News
Szort Dramatyczny wypadek na torach!
Sonda
Czy pijani kierowcy powinni być karani jeszcze surowiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁOPOLSKA WYPADEK
KOBIETA W CIĄŻY
PIJANA KOBIETA