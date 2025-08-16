Tragiczny wypadek w środku nocy. Motocyklista popełnił straszny błąd

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-08-16 19:17

Wypadek śmiertelny w Krakowie. W środku nocy z piątku na sobotę na ulicy Kamieńskiego 32-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń. Zmarł w szpitalu. Radio Kraków podaje, że wstępne ustalenia wskazują na brawurę i nadmierną prędkość jako przyczyny tragedii.

Tragiczny wypadek w środku nocy. Motocyklista popełnił straszny błąd

i

Autor: Didgeman/cc0/pixabay
  • W Krakowie na ulicy Kamieńskiego w nocy 16 sierpnia około godziny 1:00 32-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uległ wypadkowi.
  • Mężczyzna zmarł w szpitalu około godziny 1:30 w wyniku odniesionych obrażeń.
  • Wstępne ustalenia wskazują na nadmierną prędkość jako przyczynę wypadku.

Kraków: Nocny wypadek motocyklisty na Kamieńskiego. Mężczyzna nie przeżył

Do tragicznego wypadku doszło w Krakowie na ulicy Kamieńskiego. Radio Kraków podaje, że kilkanaście minut przed godziną 1 w nocy, 32-letni motocyklista jadący w kierunku Wieliczki stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Strażacy i ratownicy medyczni wspólnie walczyli o życie ciężko rannego mężczyzny.

Niestety, mimo szybkiej interwencji, obrażenia 32-latka były zbyt poważne. Karetka zabrała go do jednego z krakowskich szpitali, gdzie zmarł około godziny 1:30 w nocy.

Polecany artykuł:

Kulejący pies ciągnięty za lexusem. Wideo oburzyło internautów! Chcą kary dla o…

Brawura i prędkość przyczyną tragedii na Kamieńskiego? Policja bada sprawę

Wstępne ustalenia policji wskazują, że przyczyną wypadku mogła być brawura i nadmierna prędkość. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili oględziny. Pobrano również krew od zmarłego mężczyzny, aby sprawdzić, czy był trzeźwy. Wyniki badań wykazały, że 32-latek był trzeźwy.

Okoliczności i przyczyny wypadku będą szczegółowo badane przez policję i biegłych. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury.

Super Express Google News
Święto Wojska Polskiego w Krakowie
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA
WYPADEK ŚMIERTELNY
MOTOCYKLISTA