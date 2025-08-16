Tragiczny wypadek w środku nocy. Motocyklista popełnił straszny błąd

W Krakowie na ulicy Kamieńskiego w nocy 16 sierpnia około godziny 1:00 32-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uległ wypadkowi.

Mężczyzna zmarł w szpitalu około godziny 1:30 w wyniku odniesionych obrażeń.

Wstępne ustalenia wskazują na nadmierną prędkość jako przyczynę wypadku.

Kraków: Nocny wypadek motocyklisty na Kamieńskiego. Mężczyzna nie przeżył

Do tragicznego wypadku doszło w Krakowie na ulicy Kamieńskiego. Radio Kraków podaje, że kilkanaście minut przed godziną 1 w nocy, 32-letni motocyklista jadący w kierunku Wieliczki stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Strażacy i ratownicy medyczni wspólnie walczyli o życie ciężko rannego mężczyzny.

Niestety, mimo szybkiej interwencji, obrażenia 32-latka były zbyt poważne. Karetka zabrała go do jednego z krakowskich szpitali, gdzie zmarł około godziny 1:30 w nocy.

Brawura i prędkość przyczyną tragedii na Kamieńskiego? Policja bada sprawę

Wstępne ustalenia policji wskazują, że przyczyną wypadku mogła być brawura i nadmierna prędkość. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili oględziny. Pobrano również krew od zmarłego mężczyzny, aby sprawdzić, czy był trzeźwy. Wyniki badań wykazały, że 32-latek był trzeźwy.

Okoliczności i przyczyny wypadku będą szczegółowo badane przez policję i biegłych. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury.

