Kiedy pierwszy pociąg Pendolino ruszy do Zakopanego? Znamy datę i ceny biletów! Zwalają z nóg

Pociąg Pendolino za Zakopanego już w grudniu
Już 14 grudnia 2025 roku najnowocześniejszy pociąg w Polsce – Pendolino – po raz pierwszy wyruszy w trasę do Zakopanego! Nowe połączenie połączy Zakopane z Trójmiastem, przez Warszawę i Kraków. W wakacje skład pojedzie dalej – aż do Kołobrzegu, umożliwiając przejazd z morza wprost w góry jednym pociągiem. Pendolino będzie kursowało w ramach kategorii Express InterCity Premium (EIP) – najbardziej komfortowej oferty PKP Intercity.
Na pokładzie znajdzie się 402 miejsca:
- 45 w klasie pierwszej,
- 357 w klasie drugiej.
Pasażerowie mogą liczyć na regulowane fotele, gniazdka przy każdym miejscu, Wi-Fi, stoliki i indywidualne oświetlenie. Z myślą o rodzinach i osobach z niepełnosprawnościami przygotowano specjalne udogodnienia – w tym windę, przewijak w toalecie oraz przedziały rodzinne.
Nie zabraknie też restauracyjnego wagonu WARS, w którym można napić się kawy lub zjeść ciepły posiłek w trakcie podróży. W klasie pierwszej poczęstunek dostarczany jest bezpośrednio do miejsca.
Więcej połączeń do Zakopanego
Nowy roczny rozkład jazdy przyniesie także większą liczbę pociągów do stolicy Tatr – 12 połączeń, z czego 10 całorocznych i 2 sezonowe. Wśród nich:
- EIC Tatry (Zakopane – Warszawa),
- EIC Kaszub (Zakopane – Gdynia),
- IC Podhalanin (Zakopane – Świnoujście) – teraz codzienny, przez Kraków.
W sumie, między Zakopanem a Trójmiastem będzie kursować 5 par pociągów, a do Warszawy – 7. Zwiększy się też liczba połączeń do Poznania, Łodzi, Wrocławia, Katowic i Szczecina.
Ceny biletów
Tu największa niespodzianka. Ceny biletów w Pendolino do Zakopanego naprawdę zwalają z nóg - jednak tym razem to pozytywne zaskoczenie!
- Z Krakowa do Zakopanego – już od 9 zł,
- Z Warszawy – od 49 zł,
- Z Trójmiasta – od 59 zł.
Ma być szybciej, wygodniej i taniej niż samochodem – a do tego z widokiem na Tatry.