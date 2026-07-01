IMGW wydał ostrzeżenia III stopnia przed upałami dla woj. lubelskiego i podkarpackiego, gdzie temperatura sięgnie 33-37°C do środy do godz. 20:00.

Alerty II i I stopnia przed upałami dotyczą kolejnych siedmiu województw, z temperaturami do 33°C, również do środy wieczorem.

Dla większości kraju obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed burzami z bardzo silnymi opadami deszczu (do 55 mm), porywami wiatru (do 115 km/h) i gradem, trwające do godzin nocnych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS do mieszkańców wielu województw, ostrzegając przed intensywnymi opadami, silnym wiatrem, burzami oraz możliwymi przerwami w dostawie prądu.

Fatalne prognozy IMGW: Gdzie upały uderzą najmocniej?

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, alert III stopnia przed upałami nadal obowiązuje dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. To oznacza, że mieszkańcy tych regionów muszą przygotować się na żar lejący się z nieba. Prognozowane są temperatury maksymalne od 33 st. C do 37 st. C. Tak wysokie wartości są niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i przewlekle chorych. Ostrzeżenie to ma obowiązywać aż do godziny 20:00 w środę, 1 lipca.

Nieco łagodniej, ale wciąż groźnie, jest w innych częściach kraju. Ostrzeżenie II stopnia przed upałami dotyczy województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego, a także fragmentów województw małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C do 33 st. C. Również te alerty obowiązują do środowego wieczora. Nawet na północy, w części województw mazowieckiego i podlaskiego, wydano alert I stopnia przed upałami, gdzie termometry mogą pokazać od 29 st. C do 32 st. C.

Burze i nawałnice nad Polską: Porywy wiatru do 115 km/h i grad

Obok upałów, kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem pogodowym będą gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla szerokiego pasa Polski, obejmującego województwa podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, łódzkie, małopolskie oraz części warmińsko-mazurskiego i opolskiego. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami grad. Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem i wieczorem” – czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Takie warunki mogą prowadzić do lokalnych podtopień, powalonych drzew i poważnych zniszczeń infrastruktury.

Mniej intensywne, ale wciąż niebezpieczne burze z porywami wiatru do 85 km/h i opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, spodziewane są w województwie dolnośląskim oraz części kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Tam obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Możliwy jest również grad. Alerty burzowe mają zakończyć się w godzinach wieczornych i nocnych, z tym że na wschodzie kraju mogą potrwać nawet do godziny 3:00 w nocy ze środy na czwartek (1/2 lipca). Dodatkowo, dla części województwa pomorskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami, gdzie suma opadów może wynieść od 30 mm do 50 mm, a porywy wiatru do 80 km/h.

RCB alarmuje: „Unikaj otwartych przestrzeni!” Czy grożą nam przerwy w dostawie prądu?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało alert SMS do mieszkańców zagrożonych regionów. Treść wiadomości brzmiała: „Uwaga! Dziś i jutro (1.07/2.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”. Ostrzeżenie RCB trafiło do osób przebywających w województwach: lubuskim, lubelskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, mazowieckim, małopolskim i warmińsko-mazurskim.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśliło, aby unikać otwartych przestrzeni, co jest kluczowe podczas nawałnic i silnych porywów wiatru. Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia, najniższe w trzystopniowej skali, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. II stopień to już prognoza wystąpienia tych zjawisk, natomiast najwyższy – III stopień – przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. W obliczu nadchodzącej pogody, ostrożność jest kluczowa.

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