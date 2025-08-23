Policja wie, kto zaatakował taksówkarza w Krakowie. Trwają poszukiwania nożownika

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-08-23 9:48

Krakowska policja prowadzi intensywne poszukiwania nożownika, który w piątek zaatakował taksówkarza. Funkcjonariusze ustalili już tożsamość sprawcy, jednak ze względu na dobro śledztwa nie ujawniają szczegółów. Ofiarą napaści jest 41-letni obywatel Uzbekistanu, który trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Radiowóz policyjny

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Super Express Google News

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w piątek, 22 sierpnia, około godziny 17:00 w pobliżu Tauron Areny Kraków. Z taksówki wybiegło dwóch mężczyzn - kierowca i pasażer. Taksówkarz miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna zemdlał i został przewieziony do szpitala.

Polecany artykuł:

Próbował zapalić papierosa za kierownicą. Auto wylądowało w rowie

Policja ustaliła tożsamość nożownika. Poszukiwania trwają

- Mamy ustaloną tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym - powiedziała w sobotę rano w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Policja przesłuchuje świadków zdarzenia i zabezpieczyła liczne dowody. Samochód, którym poruszał się taksówkarz, znajduje się na parkingu policyjnym.

Stan rannego taksówkarza stabilny. Policja czeka na zgodę lekarzy

Ranny taksówkarz to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, a jego stan jest stabilny i niezagrażający życiu. Policja planuje przeprowadzić z nim czynności po uzyskaniu zgody od lekarzy.

- Przesłuchujemy świadków zdarzenia, zabezpieczono mnóstwo dowodów. Samochód jest na naszym parkingu - przekazała podinsp. Katarzyna Cisło.

Sprawa jest traktowana priorytetowo, a policja dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zatrzymać nożownika i postawić go przed sądem.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA KRAKÓW
POLICJA MAŁOPOLSKA
ATAK NA TAKSÓWKARZA
TAKSÓWKARZ
ATAK NOŻEM