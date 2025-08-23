Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w piątek, 22 sierpnia, około godziny 17:00 w pobliżu Tauron Areny Kraków. Z taksówki wybiegło dwóch mężczyzn - kierowca i pasażer. Taksówkarz miał rany cięte szyi, przedramienia i ręki. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna zemdlał i został przewieziony do szpitala.

Policja ustaliła tożsamość nożownika. Poszukiwania trwają

- Mamy ustaloną tożsamość mężczyzny. Działamy, by go zatrzymać. Ze względu na dobro sprawy nie udzielamy więcej informacji o poszukiwanym - powiedziała w sobotę rano w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

Policja przesłuchuje świadków zdarzenia i zabezpieczyła liczne dowody. Samochód, którym poruszał się taksówkarz, znajduje się na parkingu policyjnym.

Stan rannego taksówkarza stabilny. Policja czeka na zgodę lekarzy

Ranny taksówkarz to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, a jego stan jest stabilny i niezagrażający życiu. Policja planuje przeprowadzić z nim czynności po uzyskaniu zgody od lekarzy.

Sprawa jest traktowana priorytetowo, a policja dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zatrzymać nożownika i postawić go przed sądem.