Policjant z Krakowa podejrzany o straszne czyny. Jest komunikat prokuratury

Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta prowadzi śledztwo przeciwko funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Zbigniewowi S.

Policjant jest podejrzany o usiłowanie nawiązania kontaktu z małoletnią w wieku poniżej 15 lat w celu popełnienia przestępstwa oraz prezentowanie jej treści pornograficznych, a także o ujawnienie materiałów procesowych osobie nieuprawnionej.

Wobec Zbigniewa S. zastosowano środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe 10 000 zł, dozór policyjny, zawieszenie w czynnościach służbowych i zakaz opuszczania kraju.

Usiłowanie nawiązania kontaktu z małoletnią i ujawnienie tajnych danych

Zarzuty wobec Zbigniewa S. są dwutorowe i obejmują dwa odrębne, lecz równie niepokojące czyny. Pierwszy dotyczy okresu od września 2025 roku do lutego 2026 roku. W tym czasie policjant miał usiłować nawiązać kontakt z małoletnią poniżej 15. roku życia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i sieci telekomunikacyjnych. Celem tych działań miało być spotkanie z dziewczynką, co samo w sobie jest niezwykle alarmujące. Co więcej, prokuratura zarzuca Zbigniewowi S., że w styczniu i lutym 2026 roku w Krakowie usiłował prezentować małoletniej treści pornograficzne. Jak jednak wynika z akt sprawy, dokonanie zamierzonego czynu zabronionego było niemożliwe ze względu na to, że konto, z którym kontaktował się policjant, było użytkowane przez osobę pełnoletnią. Mimo to, czyn ten jest kwalifikowany jako przestępstwo z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 200 § 3 k.k. w zw. z art. 200a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Drugi zarzut dotyczy wydarzeń z 9 marca 2026 roku. Wówczas Zbigniew S., jako funkcjonariusz publiczny i policjant Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, miał ujawnić osobie nieuprawnionej nagrania wideo przedstawiające materiały procesowe. Materiały te były związane z oględzinami zwłok oraz oględzinami miejsca kradzieży z włamaniem. Dodatkowo, policjant miał przekazać informacje dotyczące ustaleń poczynionych w postępowaniach w sprawie wspomnianych zdarzeń, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Ujawnienie tych informacji może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, co kwalifikuje czyn jako przestępstwo z art. 266 § 2 k.k.

Poważne zarzuty wobec krakowskiego policjanta. Co dalej z funkcjonariuszem?

W związku z postawionymi zarzutami, prokurator zastosował wobec Zbigniewa S. nieizolacyjne środki zapobiegawcze. Obejmują one:

Poręczenie majątkowe w kwocie 10 000 zł.

Dozór Policji z obowiązkiem stawiennictwa 3 razy w tygodniu w odpowiedniej jednostce Policji.

Zawieszenie w czynnościach służbowych polegających na wykonywaniu obowiązków technika kryminalistyki w Wydziale Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Zakaz opuszczania kraju.

Sonda Jak oceniasz pracę polskich policjantów? Bardzo dobrze Raczej dobrze Nie mam zdania Źle Bardzo źle