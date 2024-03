i Autor: Kasia Zaremba/SUPER EXPRESS

matura 2024

Poprawka matury 2024 - kiedy jest i kto może zdawać? Deklaracja na poprawkę

Matura 2024 już w maju. Egzaminy maturalne są wymagające, ale większość maturzystów radzi sobie z nimi bez problemów. Co jednak zrobić, jeśli mimo miesięcy przygotowań zdarzy Ci się słabszy dzień i nie zaliczysz któregoś z obowiązkowych egzaminów maturalnych? Nie załamuj się, będziesz miał jeszcze jedną szansę. Jeśli nie zdasz matury 2024 z jednego przedmiotu, będziesz mógł przystąpić do poprawki. Z naszego tekstu dowiesz się między innymi, jak poprawić maturę w 2024, jak złożyć wniosek o poprawę matury, jakie są terminy składania deklaracji na poprawkę oraz kiedy odbędzie się egzamin poprawkowy i jak się do niego przygotować. Mamy nadzieję, że zdasz maturę 2024 za pierwszym podejściem i te informacje nie będą Ci do niczego potrzebne.

- język polski (poziom podstawowy) 9 maja 2024 roku w środę o godzinie 9:00 - język angielski (poziom podstawowy)

- język angielski (poziom podstawowy) 10 maja 2024 roku w czwartek o godzinie 9:00 - matematyka (poziom podstawowy)

- matematyka (poziom podstawowy) 12 maja 2024 roku w piątek o godzinie 9:00 - język obcy nowożytny (poziom rozszerzony)

- język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) 13-24 maja 2024 roku o godzinie 14:00 - przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony) Zobacz: Matura 2024: harmonogram matur. Terminy matur 2024 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2024] W dniach 11-16 maja 2024 roku (z wyjątkiem 12 maja) oraz 20-25 maja 2024 roku odbędą się egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych i języków obcych nowożytnych. Dokładne dni i godziny poszczególnych egzaminów ustali dyrektor Twojej szkoły. Część pisemna egzaminu maturalnego 2024 w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 3-17 czerwca 2024 roku, a ustna w dniach 10-12 czerwca 2024 roku. Kiedy poznamy wyniki matury 2024? Wyniki matury 2024 będą dostępne w internecie we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30. Będzie je można sprawdzić na stronie internetowej Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU). Dostęp do wyników egzaminów maturalnych będzie możliwy po zalogowaniu się numerem PESEL i hasłem otrzymanym w szkole. Egzamin poprawkowy Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest identyczny dla zdających maturę 2024 w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Część pisemna odbędzie 20 sierpnia 2024 roku we wtorek o godzinie 9:00 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) odbędzie się 21 sierpnia 2024 roku w środę. Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2024 roku. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września 2024 roku. Do kiedy trzeba złożyć deklarację chęci zdawania poprawki? Deklarację chęci poprawienia egzaminu maturalnego trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, jednak nie później niż do 16 lipca 2024 roku. Pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy przedłożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Kto może zdawać egzamin poprawkowy? Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić uczeń, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten również nie został unieważniony. Treść deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Na podstawie art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że przystąpię ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu ….. w części ….. Jednocześnie oświadczam, że: powyższy egzamin był jedynym egzaminem obowiązkowym, z którego nie uzyskałem minimum 30% punktów, spośród wszystkich, do których przystąpiłem w maju/czerwcu 2024 roku, wiem, że miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zapoznałem się z aktualnym harmonogramem przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ogłoszonym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 11 zdjęć Jak przygotować się do poprawki matury 2024? Przygotowanie do matury poprawkowej wymaga skoncentrowanego i dobrze zorganizowanego podejścia, ponieważ czas jest mocno ograniczony. Oto kilka kroków, które pomogą Ci przygotować się do poprawkowego egzaminu maturalnego. Przeanalizuj wyniku poprzedniego egzaminu Rozpocznij od dokładnej analizy wyników swojego nieudanego egzaminu. Zidentyfikuj obszary, w których popełniłeś najwięcej błędów. Skonsultuj się z nauczycielem, który może pomóc Ci zinterpretować wyniki i wskazać obszary, na których trzeba się skupić w pierwszej kolejności. Skup się na swoich słabościach Na podstawie analizy swoich poprzednich wyników określ obszary, które wymagają największej uwagi. Skoncentruj się na tych zagadnieniach, nie zapominając o powtarzaniu pozostałej części materiału. Zaplanuj naukę Ustal realistyczny plan nauki, który uwzględni Twoje codzienne obowiązki. Zarezerwuj codziennie określoną liczbę godzin na naukę – najlepiej w tych porach dnia, kiedy jesteś najbardziej produktywny. Zorganizuj sobie miejsce do nauki. Ustal cele i nagradzaj się za ich osiągnięcie. Nie poddawaj się. Nawet jeśli napotkasz trudności, nie rezygnuj. Pamiętaj, że ciężka praca i wytrwałość przynoszą efekty. Wykorzystaj dostępne materiały Regularne rozwiązywanie zadań maturalnych z poprzednich lat jest jednym z najlepszych sposobów na przygotowanie się do egzaminu. Korzystaj z podręczników, repetytoriów i innych materiałów edukacyjnych. Rozważ grupowe uczenie się z innymi osobami przygotowującymi się do matury poprawkowej. W razie większych problemów skorzystaj z korepetycji. Zadbaj o swoje zdrowie Nie zapominaj o odpowiedniej ilości snu, zdrowym odżywianiu i regularnej aktywności fizycznej. Dobry stan zdrowia i samopoczucie mają bezpośredni wpływ na efektywność nauki. Pamiętaj, że matura poprawkowa to wielka szansa, więc wykorzystaj swój czas jak najlepiej. Skupienie się na wyżej wymienionych krokach pomoże Ci przygotować się efektywnie i zwiększyć szanse na końcowy sukces.