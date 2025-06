Poseł Kaczyński miał wypadek! Zderzyły się dwa samochody. Interweniowały służby

Poseł PiS Filip Kaczyński brał udział w wypadku (zakwalifikowanym jako kolizja drogowa) w Wadowicach - takie są ustalenia portalu Wadowiceonline.pl. Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 czerwca, przed godziną 17.00 na skrzyżowaniu ulic Spółdzielców, Poprzecznej i alei Matki Bożej Fatimskiej. Doszło tam do zderzenia osobowego mercedesa i skody, ale nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

i Autor: KMP Nowy Sącz