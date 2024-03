Kampania wyborcza

Poseł z Krakowa rezygnuje z pensji! Chce zostać prezydentem miasta

Poseł i kandydat na prezydenta Krakowa Rafał Komarewicz na czas kampanii wyborczej zrezygnuje z poselskiego wynagrodzenia. To jego odpowiedź na pojawiający się postulat, by osoby pełniące funkcje publiczne i kandydujące w wyborach na czas kampanii brały urlop bezpłatny. - Pragnę zrobić to, aby czuć się uczciwie w stosunku do moich wyborców oraz samego siebie - zadeklarował Komarewicz.