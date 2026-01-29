Caritas Archidiecezji Krakowskiej wysłała do Kijowa pierwszy transport pomocy. Znalazło się w nim 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic.

Kolejny transport, wiozący 6 ton żywności oraz dodatkowy sprzęt, wyruszył w czwartek o 6:00 rano. Pomoc trafi do Kijowa oraz miejscowości Biała Cerkiew i Bojarka.

W odpowiedzi na wsparcie, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Swiatosław Szewczuk, wyraził wdzięczność w liście skierowanym do kard. Grzegorza Rysia.

Setki agregatów i nagrzewnic z Krakowa ratują Kijów przed zimą

Już w środę, 28 stycznia wyruszył pierwszy transport z pomocą dla mieszkańców stolicy Ukrainy. Do potrzebujących trafiły 162 agregaty prądotwórcze oraz 846 nagrzewnic. To sprzęt, który w warunkach ciągłych ataków na infrastrukturę energetyczną i panujących mrozów jest na wagę złota.

– Staramy się działać jak najszybciej, żeby wesprzeć mieszkańców Kijowa i okolic, cierpiących z powodu braku prądu w ciężkim czasie zimowych mrozów – podkreśla dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ks. Łukasz Ślusarczyk.

To jednak dopiero początek fali wsparcia. Kolejny transport, składający się z czterech busów, wyruszył w czwartek o świcie. Na jego pokładzie znalazło się 6 ton żywności długoterminowej, takiej jak kasze, konserwy, cukier i makarony, a także kolejne 10 agregatów i 20 nagrzewnic. Konwój z pomocą osobiście poprowadzili ks. Łukasz Ślusarczyk, ks. Gracjan Hebda oraz dwaj bracia albertyni. Dary trafią do mieszkańców Kijowa oraz pobliskich miejscowości, Białej Cerkwi i Bojarki. Jak zapowiada dyrektor krakowskiej Caritas, to nie koniec działań – następny transport planowany jest już na poniedziałek. Tymczasem w archidiecezji krakowskiej cała składka z niedzieli, 1 lutego zostanie przeznaczona na pomoc dla Kijowa.

Pomoc dla Kijowa spotkała się z ogromną wdzięcznością ze strony ukraińskiej. Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup Swiatosław Szewczuk, skierował do metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia specjalny list. Jego treść znajduje się poniżej.

List abp. Swiatosława Szewczuka do kard. Grzegorza Rysia

Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Kardynale, Drogi Współbracie, w tych dniach, gdy Kijów i całą Ukrainę bohatersko broniącą własnej suwerenności, w środku mroźnej zimy pozbawiono ogrzewania i światła w wyniku ostrzałów setek dronów i rakiet, skierowanych przeciwko cywilnym mieszkańcom, pragnę serdecznie podziękować za solidarność i wsparcie w tym dramatycznym momencie.

Apel Eminencji do wiernych Archidiecezji Krakowskiej o datki na generatory dużej mocy i mobilne kotłownie, aby ogrzać tych, którzy cierpią z powodu zimna, współbrzmi ze słowami apostoła Pawła o jednym ciele, jednym duchu i jednej nadziei (por. Ef 4,4), budząc falę życzliwości w całej Polsce i innych krajach świata. W jednej chwili oczy chrześcijan zwróciły się w stronę Kijowa, dokąd poprzez ludzką troskę i empatię podąża ciepło miłości Chrystusa, aby ogrzać przemarzniętych i dodać im otuchy.

Dziękuję Eminencji za wrażliwość i zachętę wiernych do konkretnego działania w tej przerażającej sytuacji, gdy setki tysięcy osób zostało pozbawionych niezbędnych środków do życia. Niech Pan obficie błogosławi Eminencji i całej Archidiecezji Krakowskiej oraz wszystkim zaangażowanym w ratowanie istnień ludzkich.

Pozostaję we wzajemnej modlitewnej łączności i nadziei na zwycięstwo prawdy.