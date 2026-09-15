15 września 2026 roku około godziny 1:40 w miejscowości Skawa doszło do tragicznego wypadku drogowego na zjeździe z drogi krajowej nr 7 w kierunku Zakopanego.

22-letni mieszkaniec Krakowa, kierując samochodem dostawczym Ford Transit, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne.

Mimo natychmiastowej reanimacji podjętej przez świadków oraz hospitalizacji, życia ciężko rannego kierowcy nie udało się uratować.

22-letni kierowca zginął w tragicznym wypadku. Ustalenia z miejsca tragedii

Do zdarzenia doszło 15 września 2026 roku około godziny 1:40 w miejscowości Skawa. Jak wynika ze wstępnych informacji przekazanych przez funkcjonariuszy pracujących na miejscu, 22-letni mieszkaniec Krakowa podróżował samochodem dostawczym. Na zjeździe z drogi krajowej nr 7 w kierunku Zakopanego, na jednym z odcinków trasy, kierowca nagle stracił panowanie nad pojazdem.

Rozpędzone auto zjechało z jezdni i z potężnym impetem uderzyło w metalowe bariery energochłonne, które uległy całkowitemu zniszczeniu. Siła uderzenia była tak duża, że przód pojazdu został doszczętnie zmiażdżony, uwięziając ciężko rannego kierowcę w kabinie. Na ratunek natychmiast ruszyli inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy znaleźli się w tym miejscu chwilę po zdarzeniu. Niestety poszkodowanego nie udało się uratować.

Mundurowi proszą o zachowanie ostrożności na drodze

Na miejscu tragedii przez wiele godzin trwały intensywne czynności śledcze. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady, sporządzili dokumentację fotograficzną oraz przesłuchali bezpośrednich świadków zdarzenia. Decyzją prokuratora, uszkodzony samochód dostawczy został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Zostanie on poddany szczegółowym badaniom przez powołanego biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz stanu technicznego pojazdów, co pozwoli ustalić, czy przyczyną tragedii mogła być nagła awaria mechaniczna.

Służby po raz kolejny apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas podróży w godzinach nocnych, kiedy zmęczenie i ograniczona widoczność znacząco wpływają na czas reakcji. Policjanci przypominają, jak ważne jest dostosowanie prędkości do aktualnych warunków panujących na drodze, regularne robienie przerw podczas długich tras oraz bezwzględne unikanie wsiadania za kierownicę w stanie zmęczenia. Warunki na trasach szybkiego ruchu potrafią zmienić się w ułamku sekundy, a chwila nieuwagi może kosztować ludzkie życie.

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