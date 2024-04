Kultowa sieć sklepów znika z Polski! Padła data zamknięcia ostatniego sklepu. To koniec

Matura 2024. Czy potrzebna jest do pracy w policji i wojsku?

Matura 2024 zbliża się wielkimi krokami. Uczniowie maturalny maraton rozpoczną 7 maja. Wielu uczniów przygotowując się do egzaminów, myśli również o przyszłości. Z pewnością wśród nich nie brakuje maturzystów, którzy swoją przyszłość przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi.

Zwłaszcza oni zadają sobie pytania, czy do wstąpienia do policji lub wojska potrzebna jest matura?

Czy matura potrzebna jest przy rekrutacji do policji?

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać policjantem? Jakie wykształcenie jest do tego potrzebne, czy potrzebna jest matura?

Zgodnie z prawem, żeby zostać policjantem konieczne jest wykształcenie średniego. Może to być również wykształcenie średnie branżowe.

To oznacza, że do wstąpienia do policji matury nie konieczna, wystarczy ukończenie szkoły średniej. Również wynik z egzaminu maturalnego nie ma większego znaczenia.

Żeby rozpocząć służbę w policji matura nie jest więc konieczna, ale zdecydowanie lepiej ją posiadać. Wykształcenie wyższe daje bowiem dodatkowe punkty podczas rekrutacji i jest konieczne choćby do tego, żeby zostać np. policjantem kryminalnym.

Czy matura potrzebna jest przy rekrutacji do wojska?

Kandydaci do wstąpienia do wojska, mają trzy możliwości:

służba kandydacka, czyli ukończenie szkoły podoficerskiej lub studiów wojskowych, po których zostaje się podoficerem lub oficerem;

służba przygotowawcza, po której można szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy, a następnie możesz ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej;

wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żeby trafić do wojska, matura nie jest potrzebna, bowiem szeregowym można zostać nawet po ukończeniu szkoły podstawowej czy gimnazjum. By zostać podoficerem potrzebne jest skończenie szkoły średniej.

Zdana matura jest potrzebne natomiast uczniom, którzy planują zostać w wojsku oficerami. Do uzyskania tego stopnia konieczne jest m.in. wyższe wykształcenie.