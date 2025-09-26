Pracownicy mają dość i planują blokadę ulic! "Wymagania duże, praca za dwóch, a wypłata jedna i to marna"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-26 14:15

W poniedziałek, 29 września poruszanie się po Chrzanowie może być mocno utrudnione. Pracownicy zakładu Valeo planują protest polegający na blokowaniu ulic. Domagają się podwyżek i lepszych warunków pracy. Zapowiedziana blokada potrwa przez kilka godzin.

Protest

i

Autor: niekverlaan/ Pixabay.com
  • 29 września w Chrzanowie odbędzie się protest pracowników Valeo, którzy zablokują ulice.
  • Protestujący domagają się podwyżek płac i poprawy warunków pracy.
  • Blokada ulic w Chrzanowie potrwa kilka godzin i spowoduje utrudnienia w ruchu.

Napięta atmosfera w zakładzie Valeo w Chrzanowie

Konflikt w chrzanowskim zakładzie Valeo narastał od dłuższego czasu. Jak informują związkowcy, pracownicy bezskutecznie domagali się podwyżek oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Czarę goryczy przelały wydarzenia z 15 września 2025 roku. Tego dnia miało odbyć się referendum strajkowe, które dałoby związkom zawodowym zielone światło do zorganizowania legalnego strajku. Do referendum jednak nie doszło. Jak czytamy w komunikacie prasowym partii Razem, zarząd zakładu nie dostarczył listy pracowników, co uniemożliwiło wyliczenie kworum i przeprowadzenie głosowania zgodnie z prawem.

W odpowiedzi na działania zarządu, jeszcze tego samego dnia pod bramą zakładu zorganizowano protest, w którym uczestniczyli związkowcy oraz poseł partii Razem, Maciej Konieczny. Próby negocjacji nie przyniosły rezultatu, co skłoniło stronę pracowniczą do zaostrzenia formy protestu.

W materiałach prasowych udostępnionych przez partię Razem przytoczono anonimowe wypowiedzi pracowników, którzy opisują warunki pracy w zakładzie Valeo:

  • "Dramat popołudnie i nocka na hali totalny brak tlenu po godzinie czasu już wszyscy padają i znów karetka zawitała na zakład bo ludzie nie wytrzymują. Nie można to nazwać już nawet upałem tu w ogóle nie ma tlenu."
  • "Kolejna akcja manager APU 5 stał nad operatorem i swoją decyzją doprowadził ją do płaczu i straconych nerwów. Na stanowisku gdzie mają być 2 osoby on kazał stać jednej..."
  • "Ludzie się zwalniają. Wymagania od pracownika duże, praca za dwóch, a wypłata jedna i to marna."
  • "Pracujemy w pocie czoła za najniższą krajową jak niewolnicy. Brak tlenu na hali. Normy zawyżone. Gdy temperatura przekracza 30 i pół stopnia należy się 10 minut przerwy co 3 godziny a nie jest to respektowane.

Pracownicy planują blokadę ulic

W związku z brakiem porozumienia na linii zatrudnieni-pracodawca, pracownicy zapowiedzieli, że w poniedziałek, 29 września zorganizują blokadę ulic w Chrzanowie. Protest rozpocznie się na rondzie przy Osiedlu Niepodległości w Chrzanowie, przy ulicy Trzebińskiej i Europejskiej. Blokada potrwa od godz. 8:00 do 12:00.

Zwróciliśmy się do firmy Valeo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie konfliktu, jak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

