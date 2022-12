Pracownik IKEI zwolniony za cytowanie Biblii przywrócony do pracy. Pisał o dewiacji i sianiu zgorszenia

Kraków. Pracownik zwolniony z IKEI przywrócony do pracy. Cytował fragment Biblii o homoseksualizmie

Pracownik zwolniony z IKEI w Krakowie za cytowanie Biblii i wpis na temat homoseksualizmu został przywrócony do pracy przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty. Sprawa sięga maja 2019 roku, kiedy sklep zamieścił komunikat dotyczący "Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii". W reakcji pracownik napisał, że "akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia", a także zacytował fragment Biblii: "Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich" oraz "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich". Kilka dni później został zwolniony z pracy. - Wypowiedzenie stosunku pracy z uwagi na cytowanie przez pracownika Biblii oraz wyrażenia opinii o środowiskach LGBT zostało uznane za bezprawne, dlatego został on przywrócony do pracy - powiedział PAP pełnomocnik zwolnionego pracownika, adwokat Maciej Kryczka z Ordo Iuris. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Kierowniczka sklepu IKEA niewinna. Była oskarżona o dyskryminację wyznaniową

Jak przypomina PAP, na początku grudnia Sąd Okręgowy w Krakowie w postępowaniu apelacyjnym podtrzymał wyrok sądu rejonowego, który uniewinnił kierowniczkę sklepu IKEA Katarzynę N. oskarżoną o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu z pracy mężczyzny. Ten wyrok jest prawomocny.

Oświadczenie IKEA Retail w Polsce w sprawie wyroku I instancji Sądu Pracy w Krakowie

- Potwierdzamy, że w dniu 21 grudnia 2022 roku w Sądzie Pracy (Sąd Rejonowy dla Krakowa –Nowej Huty) na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok w I instancji w sprawie z powództwa byłego pracownika sklepu IKEA w Krakowie. Sąd wydał wyrok i w części uwzględnił powództwo byłego pracownika, a w części je oddalił. Co do części uwzględniającej powództwo, pełnomocnicy IKEA wystąpili o pisemne uzasadnienie. Po jego otrzymaniu zostanie złożona apelacja. Sąd stwierdził, że ze strony IKEA nie wystąpiła dyskryminacja pracownika, ale mimo to zdecydował się na przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Wyrok jest nieprawomocny i nie podlega wykonaniu.

