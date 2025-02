To była zemsta?

"Nigdy nie widziałam tak pobitego dziecka". Napadnięta 13-latka nadal nie wróciła do szkoły

Generalnie w Małopolsce sytuacja z bezrobociem nie jest zła, choć trudno ukryć, że statystyki zawyżają duże miasta, zwłaszcza Kraków. Pod Wawelem stopa bezrobocia wynosi tylko 2 proc. Mnogość firm sprawia, że mieszkaniec Krakowa nawet jeśli straci pracę, stosunkowo łatwo może znaleźć nowe płatne zajęcie. W Krakowie na jedną ofertę pracy przypada tylko siedmiu bezrobotnych. Dokładnie takim samym wskaźnikiem może pochwalić się Tarnów. Bezrobotni z tych miast są w najlepszej sytuacji na tle całej Małopolski. Nie wszędzie jest tak dobrze.

Powiaty oddalone od centrum Małopolski nie mają tak bogatego rynku pracy. To powoduje, że ofert jest mało, a bezrobotni muszą zabiegać o przychylność pracodawców. W dwóch powiatach na jedną ofertę przypada ponad 100 bezrobotnych. W najgorszym pod tym względem regionie na jedną ofertę przypada aż 296 bezrobotnych. To ponad 40 razy gorszy wynik niż w Krakowie i Tarnowie! Co ciekawe, wcale nie chodzi o powiat dąbrowski, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego jest zdecydowanie najwyższa w Małopolsce.

W których małopolskich regionach na jedną ofertę pracy przypada najwięcej osób bezrobotnych? Szczegółowe informacje znajdziecie w poniższej galerii.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd.

Sonda W Polsce łatwo znaleźć pracę? Tak Nie Nie mam zdania

Zadał taksówkarzowi 8 ciosów nożem. Brutalny atak w czasie kursu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.