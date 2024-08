Pielęgniarki walczą o wyższe zarobki. Ok. 500 pozwów przeciwko Szpitalowi Uniwersyteckiemu

Szpital Uniwersytecki w Krakowie znalazł się w dużych tarapatach. PAP podaje, że przeciwko placówce do sądu skierowano już ok. 500 pozwów. Wejście na ścieżkę prawną to inicjatywa pielęgniarek, które domagają się pensji adekwatnych do posiadanych kwalifikacji. W imieniu tej grupy zawodowej głos podczas sesji Rady Miasta Krakowa zabrała przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Uniwersyteckim Jolanta Doroz. Zaapelowała do radnych i do Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest organem tworzącym lecznicę, o interwencję w rządzie w związku z ich sytuacją.

Dodatkowym problemem są braki kadrowe. Pielęgniarki ze Szpitala Uniwersyteckiego twierdzą, że wynikają one właśnie z niskich płac. Młodzi pracownicy po zdobyciu doświadczenia mają odchodzić do innych placówek medycznych, gdzie otrzymują wyższe wynagrodzenia. Poniżej dalsza część artykułu.

Pielęgniarki apelują do premiera

PAP przypomina, że w połowie 2022 r. weszły w życie zapisy ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia. Wzrost wynagrodzeń zależy od kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku, wcześniej zależał od kwalifikacji, niezależnie od stanowiska. W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, złożonym przez pielęgniarki i położne. W czerwcu sejmowa podkomisja zdrowia przyjęła projekt i skierowała go do komisji. Pielęgniarki w kwietniu wystosowały do premiera list, w którym zaapelowały o rzeczywiste podjęcie dialogu i prac nad projektem.

