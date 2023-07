Bańska Wyżna. Pyton królewski odłowiony na osiedlu mieszkalnym. Gad uciekł właścicielowi

We wtorek, 25 lipca około godz. 18.40 straż pożarna otrzymała nietypowe zgłoszenie od mieszkańców Bańskiej Wyżnej (powiat nowotarski). Na osiedlu Kubackówka pojawił się pyton królewski. Gad uciekł właścicielowi i grasował wśród ludzkich zabudowań. Swobodą długo się nie nacieszył. Niesforny pyton królewski został odłowiony i przekazany do hodowli w Nowym Targu. Na szczęście w trakcie eskapady nic mu się nie stało. Węże z tego gatunku są przyzwyczajone do tropikalnego klimatu, stąd dłuższy pobyt w chłodniejszym środowisku mógł stanowić zagrożenie dla pytona królewskiego.

Czy pyton królewski jest groźny dla ludzi?

Pyton królewski nie jest jadowitym wężem, dlatego nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Przedstawiciele tego gatunku żywią się przede wszystkim gryzoniami i ptakami. Ich łupem mogą padać młode kurczęta, stąd ich obecność w gospodarstwach nie jest pożądana. W naturze pytony królewskie zamieszkują wyłącznie Afrykę Środkową i Zachodnią. Dorosłe osobniki średnio osiągają długość 150 cm. W Polsce legalne jest prowadzenie prywatnych hodowli pytonów królewskich.

