Funkcjonariusze CBZC zatrzymali obywatela Rosji podejrzanego o włamanie do systemów informatycznych polskiego sklepu internetowego.

Mężczyzna, który w 2023 roku uzyskał w Polsce status uchodźcy, został na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Śledczy podejrzewają, że zatrzymany może być powiązany z innymi cyberatakami na firmy w Polsce oraz w Unii Europejskiej, a śledztwo ma charakter rozwojowy.

Rosyjski haker zatrzymany. Zaatakował polską firmę

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili akcję na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jej celem był obywatel Federacji Rosyjskiej, który znalazł się na celowniku śledczych z Działu do Spraw Cyberprzestępczości. Mężczyzna jest podejrzany o popełnienie poważnych przestępstw, które mogły narazić na ogromne straty co najmniej jedno polskie przedsiębiorstwo.

Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, haker miał działać w wyjątkowo bezczelny sposób. Śledczy ustalili, że działając bez zgody i upoważnienia podmiotu prowadzącego sklep internetowy, przełamał zabezpieczenia informatyczne, uzyskał nieautoryzowany dostęp do systemu teleinformatycznego firmy, a także jej baz danych. Na tym jednak nie poprzestał. Po uzyskaniu dostępu dokonywał ingerencji w strukturę baz, co mogło prowadzić do paraliżu działalności firmy, a także wycieku wrażliwych danych jej klientów.

Dostał w Polsce status uchodźcy. Tak się odwdzięczył

Kulisy całej sprawy są jeszcze bardziej bulwersujące. Organy ścigania ustaliły, że zatrzymany mężczyzna w 2022 roku nielegalnie przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej. To jednak nie wszystko. Zaledwie rok później, w 2023 roku, udało mu się uzyskać w naszym kraju status uchodźcy. Zamiast rozpocząć nowe, uczciwe życie, miał on wykorzystać swój status do prowadzenia przestępczej działalności, wymierzonej w polską gospodarkę.

W związku z wagą zarzutów oraz obawą matactwa, prokurator nadzorujący postępowanie skierował do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Jak informuje prokuratura, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obywatela Federacji Rosyjskiej na okres trzech miesięcy. Izolacja podejrzanego ma na celu zabezpieczenie prawidłowego toku śledztwa oraz uniemożliwienie mu dalszych prób ingerencji w systemy informatyczne.

Jak podają organy ścigania, istnieją poważne podejrzenia, że mężczyzna może być powiązany z innymi incydentami hakerskimi. Jego celem miały być nie tylko polskie przedsiębiorstwa, ale również firmy z innych państw Unii Europejskiej.